У поточному році в Україні запустять проект, що передбачає будівництво лікарень нового формату.
Дивися повний текст Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:43
Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:24
У нас президент чи прораб? Хай їде домовлятися з Байденом про санкції, а не будує космодроми.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:49
Может надо взяться за образования. А то будущими врачами становится недоучки которые зачёты сдавали за деньги. Больницы это очень хорошо но кто будет там работать? Оборудование не лечит. Лечат люди
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:02
прикрасно говорить построю то,это.А бюджет то ПУСТОЙ. Клоун есть клоун.А вообще надо доделать медреформу, закупке нового оборудывания, а неподъеме зарплат протерателям штанов
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