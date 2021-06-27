Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...

Додано: Вів 29 чер, 2021 08:00

vitaliy_berdinskikh, там в новости при всей массе текста не сказано самого главного: "С приложением Chivo можно будет отправлять и получать Bitcoin" только между Chivo или всё таки по всей сети битка? Если второе, то уже получается не совсем централизованный, а обычная ещё одна криптовалютная биржа, которая внутри себя торгует векселями, но всё таки позволяет использовать биток и напрямую.

На абзаце "долларовые платежи в страну, как правило, страдают от высоких трансакционных и комиссионных расходов" поржал. Логично, что поэтому выбран именно биток, чтобы традицию высоких комиссий не нарушать.

Ну и нафига всё это надо правительству Сальвадора по прежнему полная тайна. У них и так американский доллар за валюту страны был. Ну признали бы ещё какой-нить USDT в пару ему.