RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще одна країна хоче визнати
Bitcoin законним платіжним...

Ще одна країна хоче визнати Bitcoin законним платіжним...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:00

vitaliy_berdinskikh, там в новости при всей массе текста не сказано самого главного: "С приложением Chivo можно будет отправлять и получать Bitcoin" только между Chivo или всё таки по всей сети битка? Если второе, то уже получается не совсем централизованный, а обычная ещё одна криптовалютная биржа, которая внутри себя торгует векселями, но всё таки позволяет использовать биток и напрямую.
На абзаце "долларовые платежи в страну, как правило, страдают от высоких трансакционных и комиссионных расходов" поржал. Логично, что поэтому выбран именно биток, чтобы традицию высоких комиссий не нарушать.
Ну и нафига всё это надо правительству Сальвадора по прежнему полная тайна. У них и так американский доллар за валюту страны был. Ну признали бы ещё какой-нить USDT в пару ему.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
78% молоді не хоче працювати за фахом, а більшість... 1, 2, 3
R2 » Нед 27 чер, 2021 15:01
20 1542
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 09:02
_hunter
Названа країна з найвищими цінами на автомобілі
R2 » Нед 27 чер, 2021 10:12
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 чер, 2021 16:23
nighthawk5
«Київатодор» хоче витратити 741 млн гривень на ремонт на...
R2 » П'ят 25 чер, 2021 22:15
1 250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 22:15
panzershreck1921

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.