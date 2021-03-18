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«Газпром» викупив додаткові
потужності на прокачування...

«Газпром» викупив додаткові потужності на прокачування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:38

«Газпром» викупив додаткові потужності на прокачування...

Пропонуємо до обговорення:
Російська транснаціональна енергетична компанія «Газпром» на аукціоні з розподілу місячних потужностей для транзиту газу через територію України на липень придбала обсяг 15 млн кубометрів на день.

Дивися повний текст «Газпром» викупив додаткові потужності на прокачування газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:38

Хитрые словаки :) Зимой добывают газ и продают Украине, а летом российский обратно в скважины закачивают. На маржу и живут.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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