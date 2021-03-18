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«Газпром» викупив додаткові потужності на прокачування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Російська транснаціональна енергетична компанія «Газпром» на аукціоні з розподілу місячних потужностей для транзиту газу через територію України на липень придбала обсяг 15 млн кубометрів на день.
Дивися повний текст «Газпром» викупив додаткові потужності на прокачування газу через Україну
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Додано: Сер 23 чер, 2021 10:38
Хитрые словаки :) Зимой добывают газ и продают Украине, а летом российский обратно в скважины закачивают. На маржу и живут.
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summacut
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