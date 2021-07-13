RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Куди українці можуть здати
пошкоджені долари і євро

Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:31

На днях случилась оказия.
Снимаю 10К баксов с евросчета в кассе привата. Заранее заказал, все как полжено. Деньги достали с сейфа, кинули в счетную машинку, пару раз поставил я роспись. Итак деньги между кассиром и мной в лотке. Я отхожу, подходит жена и мы просим положить эти же деньги ей на баксовый счет, чтобы перевести брокеру(на нее счёт с акциями открыт). Кассир берёт деньги, кидает в машинку, потом начинает просматривать купюры, находит несклько купюр с цвилью и говорит что не примет их... Я офигевший, говорю - деньги в лотке были их нико кроме вас не трогал.. кароче минут 15 ругались, пока она таки их не приняла.
dimo_0n
 
Повідомлень: 231
З нами з: 21.10.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
R2 » Сер 14 лип, 2021 08:00
9 681
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 22:32
Джон
Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть...
R2 » Сер 14 лип, 2021 11:46
5 405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 13:04
petrenko_olvas
Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році...
R2 » Вів 13 лип, 2021 14:30
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 22:40
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron