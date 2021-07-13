Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро

На днях случилась оказия.
Снимаю 10К баксов с евросчета в кассе привата. Заранее заказал, все как полжено. Деньги достали с сейфа, кинули в счетную машинку, пару раз поставил я роспись. Итак деньги между кассиром и мной в лотке. Я отхожу, подходит жена и мы просим положить эти же деньги ей на баксовый счет, чтобы перевести брокеру(на нее счёт с акциями открыт). Кассир берёт деньги, кидает в машинку, потом начинает просматривать купюры, находит несклько купюр с цвилью и говорит что не примет их... Я офигевший, говорю - деньги в лотке были их нико кроме вас не трогал.. кароче минут 15 ругались, пока она таки их не приняла.