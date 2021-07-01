Багато компаній надають українцям можливість отримувати високу заробітну плату.
Дивися повний текст Високооплачувані вакансії липня.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:26
Високооплачувані вакансії липня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Високооплачувані вакансії липня.
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:17
Re: Високооплачувані вакансії липня
Tonti Laguna Mobile: Middle/Senior Java Developer (Fintech) Киев, Одесса, удаленно $4500–5500
Softwarium: Senior Golang Developer/Team Lead (sign-on bonus 2000)
Киев, удаленно от $6000
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:34
Re: Високооплачувані вакансії липня
Metadata.io: Senior Software Engineer
удаленно $5000–8000
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:20
wild2006 Таки да, IT сектор - единственное место в Украине где можно нормально зарабатывать.
Додано: Нед 25 лип, 2021 20:36
Додано: Пон 26 лип, 2021 02:16
Самая выгодная профессия в Украине сеньор чиновник врюга )) или сеньор депутат какое там айти)
Додано: Пон 26 лип, 2021 07:15
Re: Високооплачувані вакансії липня
Да, сидеть на откатах самое то. За границей столько не заработаешь ))
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