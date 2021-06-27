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Ще одна країна
відкрила кордони

Ще одна країна відкрила кордони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07

Ще одна країна відкрила кордони

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну для українських туристів.

Дивися повний текст Ще одна країна відкрила кордони.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:07

Что и ожидалось. Сертификат о вакцинации признается только выданный в ЕС. Как всегда, обицянки оказались цяцянками. И это касается не только Португалии. Кулеба раз за разом бодро рапортует об восстановлении въезда в ЕС, Ляшко загоняет в вакцинацию, а по факту, под наши сертификаты в ЕС и не поедешь.
Кстати, кто-то видел, как выглядят украинские сертификаты о вакцинации? Кто-то по ним реально ездил в ЕС? Как на них смотрят польские, немецкие, французские погранцы? Так же как на украинский ПЦР? Который поляки с 23 июня не принимают в принципе, и всех садят на 10 дневный карантин, который недавно придумали, в случае чего, продлевать до 21 дня? Со штрафом до 30 тыс злотых?
alex77
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:46

Re: Ще одна країна відкрила кордони

  alex77 написав:польские
А в новостях говорили что поляки открылись? Если нет то откуда здесь это слово?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:09

vitaliy_berdinskikh
В новостях говорилось, что Кулеба опять кого-то победил в твиттере. Перед этим его твиты о Нидерландах, Франции, Эстонии и может еще каких-то. Не слежу за его твиттером, простите. Когда реально проверял возможности въезда "с той стороны", везде видел приписки "сертификат вакцинации, выданный в ЕС". Поэтому, еще раз спрашиваю у уважаемых форумчан, кто-то видел украинский сертификат? Как он выглядит? Он помогает въехать хоть куда-то? По ПЦРам утомился ездить. Сдал около 20 за год
alex77
 
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