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Казахський фінтех купує Portmone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:55
Пропонуємо до обговорення:
Казахський фінтех Kaspi.kz купує Portmone. Про цю угоду компанія повідомила у звіті для інвесторів за II квартал.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:22
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Ірина_
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