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Контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі розірвали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Держпідприємство Фінінпро Держагентства інфраструктурних проектів розірвало контракт з компанією Альтіс-Констракшн на будівництво аеродромного комплексу в Дніпрі вартістю майже 4 млрд гривень.
Дивися повний текст Контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі розірвали
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R2
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Додано: Сер 28 лип, 2021 18:44
тут якась схема, але автори знову лише констатують факти, не намагаючись зрозуміти та пояснити читачам суть того, що відбувається...
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Tamagoch
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:28
Воровать так воровать почти 2 млн. за метр полосы??? При том что в центре днепра болото а на вокзале просто еб стыд.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:05
Некоторым полезно отложить калькулятор и взять букварь.
После можно познакомиться с условиями тендера, в которых кроме собственно полосы есть ещё несколько объектов.
А в данном случае цена увеличится, но выиграет правильная фирма.
Неплохо было бы в статье указать, что именно не сделал Альтис в рамках полученного финансирования.
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Очкарик
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Ірина_, Модератор
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