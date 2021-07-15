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Контракт на будівництво
аеродрому в Дніпрі розірвали

Контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі розірвали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:44

Контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі розірвали

Пропонуємо до обговорення:
Держпідприємство Фінінпро Держагентства інфраструктурних проектів розірвало контракт з компанією Альтіс-Констракшн на будівництво аеродромного комплексу в Дніпрі вартістю майже 4 млрд гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:44

тут якась схема, але автори знову лише констатують факти, не намагаючись зрозуміти та пояснити читачам суть того, що відбувається...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:28

Воровать так воровать почти 2 млн. за метр полосы??? При том что в центре днепра болото а на вокзале просто еб стыд.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:05

Цена за метр

Некоторым полезно отложить калькулятор и взять букварь.

После можно познакомиться с условиями тендера, в которых кроме собственно полосы есть ещё несколько объектов.

А в данном случае цена увеличится, но выиграет правильная фирма.

Неплохо было бы в статье указать, что именно не сделал Альтис в рамках полученного финансирования.
Очкарик
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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