Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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, а докажи их законность! И будете потом годами в наших судах доказывать и законность, и что "Закон обратной силы не имеет", и вспомните даже 63-ью статью Конституции! А бабки Ваши - зависнут тем временем в банке "до выяснения", до решения суда в Вашу (!) пользу (и не факт, что обойдется лишь гражданским/административным процессом, БЕЗ уголовного!) И ЕСЛИ Вам повезет и такое решение все же лет через 5-ть получите "на руки" - отнесете его в банк для разблокирования наконец, бабок (или уже в Фонд гарантирования, ЕСЛИ к тому времени банк - накроется)!
Покажите хоть один пример, чтобы финмон банка реально так сделал с обычным гражданином (не террористом из санкционного списка)
В понимании нормального человека - да. И в суде скорее всего вы будете правы. Но перед тем, как годами доказывать в судах свою правоту, насчитанные податкивцямы 18+1,5% сначала придется заплатить. У азировских недобитков своя особая логика.
Не придется. Пока идет обжалование ППР - ничего платить не нужно
Это сейчас так, а после налоховой амнистии гетьманцевы все примут, уже анонсируют (презумпция виновности и "плати потом обжалуй").
ось, до речі , наявний приклад, для чого все це замутили: свіжеспечений голова БЕБ Мельник - володар мільйонів та 6-ох квартир. Звідки? А все ок : він - чиновник на зарплатні, а дружина - амністована через рік буде, звідти і квартирки з мільонамі кеша ...
Українські банки за три тижні з моменту старту кампанії з добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня задекларували 33 млн грн.
Про це повідомив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.
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«За три тижні вересня у нас задекларовано майже 33 млн грн, 1,6 млн грн надійшло до бюджету», — сказав він в ході круглого столу «Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись», організованого виданням «Економічна правда» в середу.
10 миллионов в неделю. так держать
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