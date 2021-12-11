Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Scholar написав: Schmit



Закон обратной силы не имеет Закон обратной силы не имеет

Ну да, внесете бабки в банк под крупную покупку (типа, покупки участка земли с оплатой СУГУБО по-безналу), а финмон банка их и застопорит, мол:, а докажи их законность! И будете потом годами в наших судах доказывать и законность, и что "Закон обратной силы не имеет", и вспомните даже 63-ью статью Конституции! А бабки Ваши - зависнут тем временем в банке "до выяснения", до решения суда в Вашу (!) пользу (и не факт, что обойдется лишь гражданским/административным процессом, БЕЗ уголовного!) И ЕСЛИ Вам повезет и такое решение все же лет через 5-ть получите "на руки" - отнесете его в банк для разблокирования наконец, бабок (или уже в Фонд гарантирования, ЕСЛИ к тому времени банк - накроется)!