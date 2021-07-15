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Італійська перлина оголосила
розпродаж будинків за 1 євро

Італійська перлина оголосила розпродаж будинків за 1 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:04

Італійська перлина оголосила розпродаж будинків за 1 євро

Пропонуємо до обговорення:
В Італії розширився перелік міст, які розпродають будинки за один євро.

Дивися повний текст Італійська перлина оголосила розпродаж будинків за 1 євро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:04

"багато жителів залишили вдома в історичному центрі, щоб побудувати нові поблизу..."
це хто так написав?))
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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