Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...
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sersilver написав:О сколько нам налогов чудных готовит кабинетов дух... Работаешь всю жизнь, платишь налоги с заработанных денег, переводишь эти деньги в недвижимость и опять должен платить налоги. А сколько еще нужно бабла для оплаты коммуналки? Если так и дальше аппетиты налоговые расти будут то на улице жить и выживать проще будет.
То ли дело в ... -- а где, собственно не так? -- всякие Германии/Франции -- есть. Штаты -- хоть ты дом на своей собственной земле построй -- тоже есть.
_hunter Создайте условия как в перечисленных вами странах потом гните остальное. Но у нас традиционно как драть так как во Франции, а как условия жизни так что то из разряда стран Африки, собственно почему выходцы из стран Африки и востока чувствуют у нас себя как дома.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 25 сер, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Igorten написав:_hunter Создайте условия как в перечисленный вами странах потом гните остальное. Но у нас традиционно как драть так как во Франции, а как условия жизни так что то из разряда стран Африки, собственно почему выходцы из стран Африки и востока чувствуют у нас себя как дома.
Так, может, вам вообще налоги отменить -- пока условия перечисленных стран не создадутся? За счет чего только условия "создавать"?..
_hunter У вас 2 цвета, черный и белый, другие вам недоступны ? Деньги откуда ? Ну если посылка Укрпочтой идет 1 месяц по Украине и при этом Смелянскому платят лям ЗП, то да на вас дармоедов не напасешся Вы еще раскажите откуда у "конвертов" НДС при том что он оплачивается наперед ?
Igorten написав:_hunter У вас 2 цвета, черный и белый, другие вам недоступны ? Деньги откуда ? Ну если посылка Укрпочтой идет 1 месяц по Украине и при этом Смелянскому платят лям ЗП, то да на вас дармоедов не напасешся Вы еще раскажите откуда у "конвертов" НДС при том что он оплачивается наперед ?
У меня? -- это у вас странная манечка ярлыки понавешивать... Налоги -- всего лишь "арендная плата" -- и слышать от "арендователя" что-то типа "вы мне _сначала_ условия как в лучших апартаментах Бурдж-Халифа обеспечти, а я _потом_ посмотрю, буду ли я арендовать вашу гостинку на Трое" -- несколько странно Рынок работает несколько не так...
42.5. У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків (його представнику).