RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям нарахували податки
на квартири: на сплату без...

Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:08

  sersilver написав:О сколько нам налогов чудных готовит кабинетов дух... Работаешь всю жизнь, платишь налоги с заработанных денег, переводишь эти деньги в недвижимость и опять должен платить налоги. А сколько еще нужно бабла для оплаты коммуналки? Если так и дальше аппетиты налоговые расти будут то на улице жить и выживать проще будет.

То ли дело в ... -- а где, собственно не так? -- всякие Германии/Франции -- есть. Штаты -- хоть ты дом на своей собственной земле построй -- тоже есть.
_hunter
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:36

_hunter Создайте условия как в перечисленных вами странах потом гните остальное. Но у нас традиционно как драть так как во Франции, а как условия жизни так что то из разряда стран Африки, собственно почему выходцы из стран Африки и востока чувствуют у нас себя как дома.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 25 сер, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:47

  Igorten написав:_hunter Создайте условия как в перечисленный вами странах потом гните остальное. Но у нас традиционно как драть так как во Франции, а как условия жизни так что то из разряда стран Африки, собственно почему выходцы из стран Африки и востока чувствуют у нас себя как дома.

Так, может, вам вообще налоги отменить -- пока условия перечисленных стран не создадутся? :lol: За счет чего только условия "создавать"?..
_hunter
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:58

_hunter У вас 2 цвета, черный и белый, другие вам недоступны ? Деньги откуда ? Ну если посылка Укрпочтой идет 1 месяц по Украине и при этом Смелянскому платят лям ЗП, то да на вас дармоедов не напасешся :) Вы еще раскажите откуда у "конвертов" НДС при том что он оплачивается наперед ?
Igorten
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:15

  Igorten написав:_hunter У вас 2 цвета, черный и белый, другие вам недоступны ? Деньги откуда ? Ну если посылка Укрпочтой идет 1 месяц по Украине и при этом Смелянскому платят лям ЗП, то да на вас дармоедов не напасешся :) Вы еще раскажите откуда у "конвертов" НДС при том что он оплачивается наперед ?

У меня? -- это у вас странная манечка ярлыки понавешивать...
Налоги -- всего лишь "арендная плата" -- и слышать от "арендователя" что-то типа "вы мне _сначала_ условия как в лучших апартаментах Бурдж-Халифа обеспечти, а я _потом_ посмотрю, буду ли я арендовать вашу гостинку на Трое" -- несколько странно :lol: Рынок работает несколько не так...
_hunter
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:48

moveton

Дополню (на мой взгляд нюанс важный):
42.5. У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків (його представнику).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1091
yanyura
 
Повідомлень: 6102
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
5
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям будуть платити за збої в електропостачанні
R2 » Пон 23 сер, 2021 17:21
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 сер, 2021 17:21
ricardo
Забудовники будуть сплачувати податки на нерухомість за... 1, 2
R2 » Нед 15 сер, 2021 19:33
13 1251
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 08:18
BIGor
Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується 1, 2
R2 » Сер 11 сер, 2021 14:13
15 1469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 14:58
chumakcm1430

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33861)
25.08.2021 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.