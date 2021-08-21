Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...

Козак-характерник написав:rjkz написав:Причем, те кто работает за границей там и платят отчисления в ПФ тех стран. Они не захотели кормить украинских пенсов сейчас, чтобы нищенствовать самим в старости.
Если у Вас в старости не будет средств к существованию и захотите увидеть виновного - посмотрите в зеркало. И вспомните басню про стрекозу.
Ось хто винний виявляється... Не бездарна політика можновладців, а поганєнькій народ. Не підфартило з народом, не хочуть безкоштовно працювати: слуг народу обробляти і пенсіонерів ще годувати.
Мля, этот процесс начался не сегодня и не в 2019 году.
Хто всрався? Нєвістка.
То что народ валит - это решение каждого. Или потратить свою единственную жизнь, чтобы жить лучше самому но ТАМ или жить в Украине, чтобы лучше жилось ахметовым, пинчукам, коломойским, парашенкам и еще нескольким тысячам за счет оставшихся в Украине.