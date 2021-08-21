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Міністр фінансів: «Якщо у вас
немає накопичень у НПФ -...

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:37

  Козак-характерник написав:
  rjkz написав:Причем, те кто работает за границей там и платят отчисления в ПФ тех стран. Они не захотели кормить украинских пенсов сейчас, чтобы нищенствовать самим в старости.

Если у Вас в старости не будет средств к существованию и захотите увидеть виновного - посмотрите в зеркало. И вспомните басню про стрекозу.

Ось хто винний виявляється... :) Не бездарна політика можновладців, а поганєнькій народ. :mrgreen: Не підфартило з народом, не хочуть безкоштовно працювати: слуг народу обробляти і пенсіонерів ще годувати. :)


Мля, этот процесс начался не сегодня и не в 2019 году.
Хто всрався? Нєвістка.
То что народ валит - это решение каждого. Или потратить свою единственную жизнь, чтобы жить лучше самому но ТАМ или жить в Украине, чтобы лучше жилось ахметовым, пинчукам, коломойским, парашенкам и еще нескольким тысячам за счет оставшихся в Украине.
rjkz
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