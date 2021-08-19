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У Києві вже тестують
швейцарські електрички (фото)

У Києві вже тестують швейцарські електрички (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:18

У Києві вже тестують швейцарські електрички (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці

Дивися повний текст У Києві вже тестують швейцарські електрички (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:18

От нахіба купувати це швейцарське лайно. Важко купити в українського виробника?
Всюдиносапхайчик
 
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