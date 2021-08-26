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Податкова амністія дозволить
легалізувати «зарплати у...

Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05

Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...

Пропонуємо до обговорення:
Так звана податкова амністія, яка стартує в Україні з вересня, дозволить легалізувати «зарплати у конвертах».

Дивися повний текст Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у конвертах» — Немчінов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05

надо тогда переписать законы!!! срок исковой давности 3 года .
vd3552876
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:17

Очень "интересное" сравнение бандитов из 90х,которые отжимали заводы и пароходы типа хметова и пр. и заробитчан,которые свои кровные "нажили" своим трудом.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:52

Очередной гиперлуп по-украински. Никто не будет декларировать свои взятки, а депутаты не будут декларировать зарплаты в конвертах.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55

  vd3552876 написав:надо тогда переписать законы!!! срок исковой давности 3 года .

А что, начали повестки в суд приходить???
_hunter
 
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