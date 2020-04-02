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Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:30

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:57

Wirująświatła
Фізику не обдуриш
Одне діло витрачати енергію на тертя в підшипниках кочення....
Зовсім друге тертя на крилах , щоб підтримувати політ....

Тому
Для хайпу - красиво і правильно
Для практичного використання - фігня повна
А про зменшення корків - то взагалі треш
Якщо вертолітна конструкція - то діаметр гвинта,
якщо літакова- то розмах крил,
якщо дерижабельна то обєм кулі... - всі ці речі в рази більші ніж сьогоднішні розміри
Тому є авто 2*4м і є корки
А стане авто 10м в діаметрі - і корки зникнуть..
синку це фантастика... :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:27

budivelnik
Фізику вчити - це не про EQ в «занимательная психология для чайников» прочитати.
Тут як бази шкільної нема (струйка тока, закон Бернуллі) , то спробуйте нубу пояснити аеродинаміку крила чи лопаті гвинта.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 09:46

Re: Авто в Україні

  budivelnik написав:В мене тих китайських- що гуталіну...


Зважаючи на позицію китайців у війні, популяризувати їхній автопром, вважаю, не найкраща ідея!
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