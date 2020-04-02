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Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:30

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:57

Wirująświatła
Фізику не обдуриш
Одне діло витрачати енергію на тертя в підшипниках кочення....
Зовсім друге тертя на крилах , щоб підтримувати політ....

Тому
Для хайпу - красиво і правильно
Для практичного використання - фігня повна
А про зменшення корків - то взагалі треш
Якщо вертолітна конструкція - то діаметр гвинта,
якщо літакова- то розмах крил,
якщо дерижабельна то обєм кулі... - всі ці речі в рази більші ніж сьогоднішні розміри
Тому є авто 2*4м і є корки
А стане авто 10м в діаметрі - і корки зникнуть..
синку це фантастика... :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 09:46

Re: Авто в Україні

  budivelnik написав:В мене тих китайських- що гуталіну...


Зважаючи на позицію китайців у війні, популяризувати їхній автопром, вважаю, не найкраща ідея!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:41

  V2 написав:
  budivelnik написав:В мене тих китайських- що гуталіну...
Зважаючи на позицію китайців у війні, популяризувати їхній автопром, вважаю, не найкраща ідея!
А може по порядку
1 Ми використовуємо китайські дрони - назло їм яйця відморозим?
2 Я використовую електромобілі в якості таксі
Щоб легше рахувати
10 авто *10літрів(на 100 км)*365днів=36500літрів.

Тобто мінус 36 тонн бензину з нафтового ринку *500 доларів (тонна)=мінус 18000 доларів в бюджет педерації.

То як
будемо бавитись в непорочне зачаття?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:56

  budivelnik написав:
  V2 написав:
  budivelnik написав:В мене тих китайських- що гуталіну...
Зважаючи на позицію китайців у війні, популяризувати їхній автопром, вважаю, не найкраща ідея!
А може по порядку
1 Ми використовуємо китайські дрони - назло їм яйця відморозим?
2 Я використовую електромобілі в якості таксі
Щоб легше рахувати
10 авто *10літрів(на 100 км)*365днів=36500літрів.

Тобто мінус 36 тонн бензину з нафтового ринку *500 доларів (тонна)=мінус 18000 доларів в бюджет педерації.

То як
будемо бавитись в непорочне зачаття?


Електрокари тільки китай виробляє?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 23:18

  V2 написав:
  budivelnik написав:
  V2 написав:Зважаючи на позицію китайців у війні, популяризувати їхній автопром, вважаю, не найкраща ідея!
А може по порядку
1 Ми використовуємо китайські дрони - назло їм яйця відморозим?
2 Я використовую електромобілі в якості таксі
Щоб легше рахувати
10 авто *10літрів(на 100 км)*365днів=36500літрів.

Тобто мінус 36 тонн бензину з нафтового ринку *500 доларів (тонна)=мінус 18000 доларів в бюджет педерації.

То як
будемо бавитись в непорочне зачаття?
Електрокари тільки китай виробляє?
Виробляє весь світ...
От тільки і дрони виробляють всі - а ми для ЗСУ купуємо в Китаї....
Так само і з електрокарами...
Є така штука - економічна доцільність.
Так от , виходячи з сьогоднішньої платоспроможності населення України - то виходить
Електрокар може заробити в рік приблизно 150 000-200 000 грн з максимальним терміном служби 5-7 років
Новий електрокар з Німеччини чи Чехії чи Франції - стартує з 2 млн грн
Новий електрокар з Китаю(з аналогічними технічними параметрами) - стартує з 700 000 грн...

Питання на засипку
Для бізнесу що будете купувати?
Чи плюните і скажете
Краще педерації 18000 доларів в рік ніж китайцям....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 23:37

Re: Авто в Україні

  budivelnik написав:Краще педерації 18000 доларів в рік ніж китайцям....


Краще європейцям/японцям/корейцям!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 04:12

Re: Авто в Україні

А Ниссан Лиф и всякие Хёнде/Киа/ФолькПоло там электрические разве стоят 2млн новые? И разве их в качестве такси нельзя использовать б/у в состоянии не "отжат по максимуму"???
барабашов
 
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