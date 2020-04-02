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Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 22 жов, 2024 23:07
V2 написав:
Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто віком до 5 років стали:
___________________________________не підходить
🔸Tesla Model Y – 3231 автівка;_[b]зависока ціна
🔸Tesla Model 3 – 2885; ___________зависока ціна
🔸Hyundai Kona – 1635; [/b]________ціна+ розмір
🔸Nissan Rogue – 1622; _____________________________двс
🔸Mazda CX5 – 1598;_________________________________двс
🔸Volkswagen Tiguan – 1429;_________________________двс
🔸Volkswagen Golf – 1144;______[b]ціна+батарейка
🔸Nissan Leaf – 1078;__ліф1-батарейка, ліф2-ціна
🔸KIA Niro – 998; [/b]_____________гібрид
🔸Audi Q5 – 966.
_Q2 замалий, етрон і інші ціна https://biz.censor.net/n3516095
Виділені курсивом - або повністю електрокари, або мають електричну версію!
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Додано: Сер 06 лис, 2024 15:12
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