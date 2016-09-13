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Безпечно купити готовий новобуд
оплатою в касу і без нотаря?

Безпечно купити готовий новобуд оплатою в касу і без нотаря?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:19

Безпечно купити готовий новобуд оплатою в касу і без нотаря?

Чи безпечно купувати готовий новобуд оплатою в касу і без нотаріуса?

Будинок і квартира з номером вже є. Навіть оздоблений зовні. І навіть ліфт інколи їздить (але не завжди -- бо ніби-то бояться пошкоджень від "ремонтів квартир").

Але забудовник поводиться трохи дивно:
1) гроші хоче лише через касу -- і видає квитанцію (але тільки половина печатки є для завдатку -- бо відрив квитанції посеред тієї печатки);
2) договор "купівлі продажу нерухомого майна..." -- укладають у відділі продажів, без нотаріуса, та ще й реквізитів забудовника майже нема (лише назва, код ЄДРПОУ, продавець вручну записався, і печатки на кожній сторінці поставив).

Якщо раптом щось станеться -- то чи вистачить таких документів у поліції і судах!?

А ще дивно, що дуже багато назв у будівельника-продавця.
От, у рекламі так:
Зображення
А в "договорі купівлі продажу нерухомого майна (квартири)" продавцем вже фігурує "Промвест-ІФ". І на нього ж таки купа документів (ксерокопій) була показана.


Почитав статті, зокрема цю: https://finance.ua/ua/saving/sovety-yur ... hnom-rynke
Подивився реєстри, кадастровий номер, пошукав відгуки на забудовника-продавця -- чомусь або їх нема нема, або лише на старіші комплекси.

Чи може хтось поділитись досвідом?
Це щось дивне, чи такі явища масові й не надто страшні??
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:56

  Bobua написав:Чи безпечно купувати готовий новобуд оплатою в касу і без нотаріуса?


Чи може хтось поділитись досвідом?
Це щось дивне, чи такі явища масові й не надто страшні??

Вам должны выдать витяг из реестра имущественных прав, на ваше имя
и на сайте https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1 вы должны эту запись увидеть.

Всё остальное продажа воздуха как бы её не называли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:54

vitaliian


Документи обіцяють за десять днів після оплати.
Щоправда -- ключі одразу. Це трохи заспокоює. :)

Сайт якось надто складно працює... Як і вся держ.влада. :(
А от OpenDataBot (у Viber) -- то приємніша річ.
Сам повідомляє про зміни у реєстрах. :)
Хоч, мабуть, і не такий офіційний, як держ.сайти...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:17

  Bobua написав:vitaliian


Документи обіцяють за десять днів після оплати.
Щоправда -- ключі одразу. Це трохи заспокоює. :)

Сайт якось надто складно працює... Як і вся держ.влада. :(
А от OpenDataBot (у Viber) -- то приємніша річ.
Сам повідомляє про зміни у реєстрах. :)
Хоч, мабуть, і не такий офіційний, як держ.сайти...

тогда вам надо найти людей получивших документы :D
если всё ок тогда риски минимальны.
И конечно ключи тоже плюс если квартира продана дважды есть вероятность познакомиться с "соседом" :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:21

Re: Безпечно купити готовий новобуд оплатою в касу і без нот

  Bobua написав:Сайт якось надто складно працює... Як і вся держ.влада.
та не особо и сложно, скачиваете в приват24 ключи, в меню https://online.minjust.gov.ua/login выбираете приватбанк загружаете файл с ключами вводите пароль попадаете в личный кабинет, времени понадобится примерно минута.

дальше разберетесь ) бесплатно можно глянуть перечень объектов с адресами и номерами квартир висящих на одном инн. На мне есть всё что я купил с 2011г. а то что было приватизировано в 90х нету.
vitaliian
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