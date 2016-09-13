Безпечно купити готовий новобуд оплатою в касу і без нотаря?

Додано: Вів 21 вер, 2021 22:58

Кнопка "обрати об'єкт"?Так, вона працює.Але сам шлях до цієї кнопки надзвичайно гальмівний.Навіть запит по коду триває скажено довго.І постійно вилазить кнопка "сплатити"... Незвична винахідливість як для держ.структур.У вайбері все швидше.І дає той самий перелік.І ціни менші!Для цього забудовника -- бачу у власності 8зем.ділянок.Під будинком -- вже передана навесні міському ЖЕО. Десь через місяць після реєстрації пошт.адреси.Окремих квартир у власності (оформленій) забудовник, схоже, не має. Але якимось дивним чином володіє своїм новобудом і дорозпродує його без нотарів по типових договорах (і досі пише в майбутньому часі "Продавець зобов'язується передати у власність Покупця квартиру, яка буде створена ним у майбутньому"; ох і нехорожа ж граматика -- займенник завжди ж стосується попереднього іменника...)Проконсультувався з юристом.Каже, що у Львові теж таке роблять. Мабуть, так їм вигідніше, аніж оформляти квартири на себе (нотаріусом?), а потім через нотаріусів продавати...“Дрогобицьке бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги | Дрогобицька Міська Рада" -- Ви круті й вселяєте віру в людство!Як і багато інших з покоління часів Незалежності -- медики, поліція, паспортисти... (біля Києва), що роблять щось добре, і ненавидять хабарі... Світ від цього здається світлішим, не таким вже й шахрайським, а там, колись, такі люди може навіть і про "день екологічного боргу" задумаються...Отже, з таким способом купівлі все має бути добре.Хіба що... Квартира таки належить комусь іншому?І є сенс шукати про неї інфо за гроші на сайті мінюсту?Але є відчуття, що то будуть гроші на вітер. Форма замовлення інфо надто складна, напр.:: "тип будівлі -- будинок; тип будинку -- корпус або секція." А в договорі мова про "під'їзд"... Кількість комбінацій для запитів вже зашкалює...А забудовник показував оригінал тех.паспорта на квартиру й поле власників не було заповнене...