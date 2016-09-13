Безпечно купити готовий новобуд оплатою в касу і без нотаря?

Будинок і квартира з номером вже є. Навіть оздоблений зовні. І навіть ліфт інколи їздить (але не завжди -- бо ніби-то бояться пошкоджень від "ремонтів квартир").
Але забудовник поводиться трохи дивно:
1) гроші хоче лише через касу -- і видає квитанцію (але тільки половина печатки є для завдатку -- бо відрив квитанції посеред тієї печатки);
2) договор "купівлі продажу нерухомого майна..." -- укладають у відділі продажів, без нотаріуса, та ще й реквізитів забудовника майже нема (лише назва, код ЄДРПОУ, продавець вручну записався, і печатки на кожній сторінці поставив).
Якщо раптом щось станеться -- то чи вистачить таких документів у поліції і судах!?
А ще дивно, що дуже багато назв у будівельника-продавця.
От, у рекламі так:
А в "договорі купівлі продажу нерухомого майна (квартири)" продавцем вже фігурує "Промвест-ІФ". І на нього ж таки купа документів (ксерокопій) була показана.
Почитав статті, зокрема цю: https://finance.ua/ua/saving/sovety-yur ... hnom-rynke
Подивився реєстри, кадастровий номер, пошукав відгуки на забудовника-продавця -- чомусь або їх нема нема, або лише на старіші комплекси.
Чи може хтось поділитись досвідом?
Це щось дивне, чи такі явища масові й не надто страшні??