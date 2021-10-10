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Хліб може подорожчати на 10-25% через зростання частки...
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Семикратне зростання протягом року вартості природного газу і двократне подорожчання електрики збільшить частку енергоресурсів у собівартості хлібобулочних виробів втричі - з 5-7% до 15-20%.
Дивися повний текст Хліб може подорожчати на 10-25% через зростання частки енергоресурсів в його собівартості — голова профільної асоціації
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:50
Хлеб и так многие стали употреблять на порядки мельче, чем даже в "2000-х".
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:40
Очнулась,хлеб уже подорожал на 10-15% ,разве что следом ожидает очередное подорожание,хотя с такими ценами на газ для бизнеса цена будет только расти...
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Ірина_, Модератор
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