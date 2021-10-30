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Названо сотню найбагатших
українців: загальні статки...

Названо сотню найбагатших українців: загальні статки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:29

Названо сотню найбагатших українців: загальні статки...

Пропонуємо до обговорення:
Статки сотні найбагатших українців становлять $47,4 млрд, що є найвищим показником з 2014 року.

Дивися повний текст Названо сотню найбагатших українців: загальні статки стали рекордними за останні сім років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:29

Дмитрий Фирташ, Group DF — $ 1,71 млрд.??????
ivavictory2107
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