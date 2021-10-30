|
|
Названо сотню найбагатших українців: загальні статки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Статки сотні найбагатших українців становлять $47,4 млрд, що є найвищим показником з 2014 року.
Дивися повний текст Названо сотню найбагатших українців: загальні статки стали рекордними за останні сім років
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96089
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:29
Дмитрий Фирташ, Group DF — $ 1,71 млрд.??????
-
ivavictory2107
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, akido
і 30 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор