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Зеленський анонсував
наймасштабнішу модернізацію...

Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06

Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію...

Пропонуємо до обговорення:
До 2028 року в Україні реалізуватиметься програма з будування десятків тисяч вантажних вагонів загальною вартістю 100 млрд гривень.

Дивися повний текст Зеленський анонсував наймасштабнішу модернізацію залізничних шляхів і рухомого складу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:06

Лучше б новые пути для скоростных поездов сделали.
А за наш счёт ремонтировать укрзализницу, так себе идея.
Лучше в насобирали все эти деньги с тех кто её обворовывал всё это время.
anton_gms
 
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И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:38

  asdasd написав:И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?

Люди, которых не менее массово в поезда пускают? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:00

  anton_gms написав:Лучше б новые пути для скоростных поездов сделали.
А за наш счёт ремонтировать укрзализницу, так себе идея.

Отличная идея. Сто миллиардов гривень распилят еще и на этом. Не зря найвэлычнишый на второй срок собрался.

  anton_gms написав:Лучше в насобирали все эти деньги с тех кто её обворовывал всё это время.

Ну он же не лох какой-то.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48

akido Йдеться про вантажні вагони, не перекручуйте. Вантажні коштують 50-60к$ за одиницю, тому 45к вантажних в цей бюджет влазить.
ivswise
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:19

  ivswise написав:akido Йдеться про вантажні вагони, не перекручуйте. Вантажні коштують 50-60к$ за одиницю, тому 45к вантажних в цей бюджет влазить.

Так, я помилився. Вибачте, допис видаляю.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 06:55

А пути ремонтировать не пробовали?.. скоро рассыпятся нахрен.
yohanseag
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:48

  yohanseag написав:А пути ремонтировать не пробовали?.. скоро рассыпятся нахрен.

Новый хозяин позаботиться, если ему это будет нужно.
https://economy.24tv.ua/ru/ukrzaliznycj ... y_n1721512

У этих задача другая, создать видимость ценной покупки и вывести деньги.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:56

  asdasd написав:И кто ж будет на этом ездить, если людей массово не пускают в поезда?

До 2028 року в Україні реалізуватиметься програма з будування десятків тисяч вантажних вагонів загальною вартістю 100 млрд гривень.

Ти вантаж? :lol:
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