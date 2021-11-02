Інфляція у жовтні пішла донизу після семи місяців зростання поспіль і становить 10,9% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на овочі, хліб та газ.
Дивися повний текст Інфляція уповільнюється вперше за сім місяців: як змінилися ціни у жовтні.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:43
Інфляція уповільнюється вперше за сім місяців: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інфляція уповільнюється вперше за сім місяців: як змінилися ціни у жовтні.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:44
Пропоную подумати над стилістикою тексту, напр:
Натомість низка категорій показали спадання. => Натомість декілька категорій подешевшали.
А спадати можуть штани, якщо завеликі.
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