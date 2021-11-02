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Інфляція уповільнюється
вперше за сім місяців: як...

Інфляція уповільнюється вперше за сім місяців: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:43

Інфляція уповільнюється вперше за сім місяців: як...

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція у жовтні пішла донизу після семи місяців зростання поспіль і становить 10,9% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на овочі, хліб та газ.

Дивися повний текст Інфляція уповільнюється вперше за сім місяців: як змінилися ціни у жовтні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:44

Пропоную подумати над стилістикою тексту, напр:
Натомість низка категорій показали спадання. => Натомість декілька категорій подешевшали.
А спадати можуть штани, якщо завеликі.
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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