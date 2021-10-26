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У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42
Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває підготовка до "ковідної амністії" для власників липових COVID-сертифікатів. Сама по собі купівля підробленого документу не є кримінальним проступком, але якщо скористатися ним - передбачено покарання.
Дивися повний текст У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених COVID-сертифікатів
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R2
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42
Штрафы не адекватны проступку. Это ненависть к людям.
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Omega
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:56
Omega написав:
Штрафы не адекватны проступку. ...
Вполне адекватны: совершить такой проступок случайно -- невозможно.
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_hunter
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