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У Нацполіції розповіли про
систему перевірки куплених...

У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42

У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває підготовка до "ковідної амністії" для власників липових COVID-сертифікатів. Сама по собі купівля підробленого документу не є кримінальним проступком, але якщо скористатися ним - передбачено покарання.

Дивися повний текст У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених COVID-сертифікатів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42

Штрафы не адекватны проступку. Это ненависть к людям.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:56

  Omega написав:Штрафы не адекватны проступку. ...

Вполне адекватны: совершить такой проступок случайно -- невозможно.
_hunter
 
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