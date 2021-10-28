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У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42
Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває підготовка до "ковідної амністії" для власників липових COVID-сертифікатів. Сама по собі купівля підробленого документу не є кримінальним проступком, але якщо скористатися ним - передбачено покарання.
Дивися повний текст У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених COVID-сертифікатів
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R2
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42
Штрафы не адекватны проступку. Это ненависть к людям.
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Omega
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:56
Omega написав:
Штрафы не адекватны проступку. ...
Вполне адекватны: совершить такой проступок случайно -- невозможно.
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_hunter
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:49
Не ставьте людей в такое положение когда не пускают на работу без вакцинации и подделывать нечего не будут, вакцинированные также разносят вирус как и те кто не привился, люди не любят когда с маниакальной упоротостью им что то навязывают только и всего...
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livs375
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:11
есть правила жизни и приличия, например, не кидать бычки мимо урны, не материться при детях, не воровать, не убивать и т.д. Добавили в этот набор быть привитым - это нормально, ведь даже в садики не берут деток непривитых.
В чем проблема? - сходи чипируйся, потрать аж час своего драгоценного времени
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sequence
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:28
sequence написав:
... ведь даже в садики не берут деток непривитых...
Это ложь. Государственные садики принимают детей без прививок. Раз в год
получаешь справку от фтизиатра и добро пожаловать. Это не ПЦР тест, который требуют делать раз в 3 дня.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:42
sequence написав:
есть правила жизни и приличия, например, не кидать бычки мимо урны, не материться при детях, не воровать, не убивать и т.д. Добавили в этот набор быть привитым - это нормально, ведь даже в садики не берут деток непривитых.
В чем проблема? - сходи чипируйся, потрать аж час своего драгоценного времени
Нормально? Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. Завтра в "правила жизни" добавят очередной бред и вы бездумно поспешите это выполнять?
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LOKY
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:53
LOKY написав:
.. Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. ..
если вы живете где-то в хуторе в окружении птиц и зверей, то нет никаких проблем. Ежели вы выбрали путь социализации в обществе - будьте добры соблюдать его законы, одобренные большинством и продиктованные здравым смыслом.
Можете поискать себе другое, подходящее общество, где никто вас не "насилует" "вмешательствами".
Боюсь только, что это будет несколько проблематично. Хотя нет, где-то в центральной Африке вас радостно примут. Велкам
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sequence
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:04
LOKY,
Так о том и речь, что большинство против.
Теперь большинство вынуждено противостоять мнению меньшинства и пытаться уберечься от оного (собственно что удивительного? меньшенства разного рода уже несколько лет на гребне волны).
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bazanoff
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