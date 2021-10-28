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У Нацполіції розповіли про
систему перевірки куплених...

У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42

У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває підготовка до "ковідної амністії" для власників липових COVID-сертифікатів. Сама по собі купівля підробленого документу не є кримінальним проступком, але якщо скористатися ним - передбачено покарання.

Дивися повний текст У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених COVID-сертифікатів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42

Штрафы не адекватны проступку. Это ненависть к людям.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:56

  Omega написав:Штрафы не адекватны проступку. ...

Вполне адекватны: совершить такой проступок случайно -- невозможно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:49

Не ставьте людей в такое положение когда не пускают на работу без вакцинации и подделывать нечего не будут, вакцинированные также разносят вирус как и те кто не привился, люди не любят когда с маниакальной упоротостью им что то навязывают только и всего...
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:11

Re: У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

есть правила жизни и приличия, например, не кидать бычки мимо урны, не материться при детях, не воровать, не убивать и т.д. Добавили в этот набор быть привитым - это нормально, ведь даже в садики не берут деток непривитых.
В чем проблема? - сходи чипируйся, потрать аж час своего драгоценного времени
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:28

  sequence написав:... ведь даже в садики не берут деток непривитых...

Это ложь. Государственные садики принимают детей без прививок. Раз в год получаешь справку от фтизиатра и добро пожаловать. Это не ПЦР тест, который требуют делать раз в 3 дня.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:42

  sequence написав:есть правила жизни и приличия, например, не кидать бычки мимо урны, не материться при детях, не воровать, не убивать и т.д. Добавили в этот набор быть привитым - это нормально, ведь даже в садики не берут деток непривитых.
В чем проблема? - сходи чипируйся, потрать аж час своего драгоценного времени

Нормально? Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. Завтра в "правила жизни" добавят очередной бред и вы бездумно поспешите это выполнять?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:53

  LOKY написав:.. Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. ..

если вы живете где-то в хуторе в окружении птиц и зверей, то нет никаких проблем. Ежели вы выбрали путь социализации в обществе - будьте добры соблюдать его законы, одобренные большинством и продиктованные здравым смыслом.
Можете поискать себе другое, подходящее общество, где никто вас не "насилует" "вмешательствами".
Боюсь только, что это будет несколько проблематично. Хотя нет, где-то в центральной Африке вас радостно примут. Велкам
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:04

LOKY,
Так о том и речь, что большинство против.
Теперь большинство вынуждено противостоять мнению меньшинства и пытаться уберечься от оного (собственно что удивительного? меньшенства разного рода уже несколько лет на гребне волны).
bazanoff
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:14

Re: У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

  LOKY написав:Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным


В чем проблема ? "Колхоз - дело добровольное". Пока еще никто насильно в пункт вакцинации не тащит. Есть выбор: 1) не вакцинироваться и сидеть дома 2) вакцинироваться и ходить на работу + пользоваться благами цивилизации в виде ОТ и ТЦ.
Общество вполне себе имеет право защищаться от упёртых разносчиков заразы. Не нравиться - читаем пост выше.
Nickoss1
 
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