У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...
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LOKY написав:Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным
В чем проблема ? "Колхоз - дело добровольное". Пока еще никто насильно в пункт вакцинации не тащит. Есть выбор: 1) не вакцинироваться и сидеть дома 2) вакцинироваться и ходить на работу + пользоваться благами цивилизации в виде ОТ и ТЦ. Общество вполне себе имеет право защищаться от упёртых разносчиков заразы. Насчет большинства "против" - очень спорно. Большинство - как раз таки "за". Ну а вас будет становиться с каждым месяцем все меньше. Пока на 750 в день.
LOKY написав:.. Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. ..
если вы живете где-то в хуторе в окружении птиц и зверей, то нет никаких проблем. Ежели вы выбрали путь социализации в обществе - будьте добры соблюдать его законы, одобренные большинством и продиктованные здравым смыслом. Можете поискать себе другое, подходящее общество, где никто вас не "насилует" "вмешательствами". Боюсь только, что это будет несколько проблематично. Хотя нет, где-то в центральной Африке вас радостно примут. Велкам
Вот именно, есть Конституция Украины, есть законы Украины, есть международные конвенции. А есть фактическое беззаконие и произвол, который мы каждый день видим. Кто дал право продавцам в магазинах уже на входе требовать у посетителей паспорт для сверки фамилии с бумажным сертификатом или пцр-тестом? Ладно ещё сами сертификаты и тесты прописали в постановлении, пусть и противоречащем Конституции Украины. Обязанность предьявить продавцу паспорт где прописана? А в случае вызова полиции, судя по видео в ютубе, на тебя же и выпишут штраф, который потом предлагается отменять в суде. Основная суть этой карательной меры - выписывание штрафа занимает 2 минуты, отмена штрафа - недели. А таких штрафов можно выписать десяток, чтоб человека утопить в судебных делах
LOKY написав:.. Странная логика. Это медицинское вмешательство, которое должно быть добровольным. ..
если вы живете где-то в хуторе в окружении птиц и зверей, то нет никаких проблем. Ежели вы выбрали путь социализации в обществе - будьте добры соблюдать его законы, одобренные большинством и продиктованные здравым смыслом. Можете поискать себе другое, подходящее общество, где никто вас не "насилует" "вмешательствами". Боюсь только, что это будет несколько проблематично. Хотя нет, где-то в центральной Африке вас радостно примут. Велкам
Вот именно, есть Конституция Украины, есть законы Украины, есть международные конвенции. А есть фактическое беззаконие и произвол, который мы каждый день видим. Кто дал право продавцам в магазинах уже на входе требовать у посетителей паспорт для сверки фамилии с бумажным сертификатом или пцр-тестом? Ладно ещё сами сертификаты и тесты прописали в постановлении, пусть и противоречащем Конституции Украины. Обязанность предьявить продавцу паспорт где прописана? ...
А как еще подтвердить, что сертификат/тест выданы именно тому человеку, что их показывает? Если так напрягает бумажный паспорт показывать -- в Дие и паспорт и сертификат есть
_hunter, Напрягает то, что продавец в магазине (или любой другой мелкий персонал, служащий, клерк) требует раскрыть личную информацию и врачебную тайну гражданина Украины для реализации его конституционных прав и свобод. Это явно противозаконно.
_hunter написав:А как еще подтвердить, что сертификат/тест выданы именно тому человеку, что их показывает? Если так напрягает бумажный паспорт показывать -- в Дие и паспорт и сертификат есть
Так нигде и не прописано, что сертификат или тест должны быть именно того человека, который заходит в магазин. Главное чтоб он был в наличии. А то, что в нем имя соседки, и даже пол не совпадает - не принципиально. А, вот, требование предъявить паспорт на входе в магазин уже даже в постановлениях не прописано, и явно незаконно
Вот, про транспорт. Про магазины то же самое, лень искать
22) здійснення перевезень пасажирів авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях без наявності у них (крім осіб, які не досягли 18 років) негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
safonovstanislav написав:.. Вот именно, есть Конституция Украины, есть законы Украины, есть международные конвенции. А есть фактическое беззаконие и произвол, который мы каждый день видим. Кто дал право продавцам в магазинах уже на входе требовать у посетителей [b]паспорт для сверки фамилии с бумажным сертификатом или пцр-тестом?[/b] ..
вы чё, прикалываетесь? а-а-а, я понял, у вас нет ни Дийы, не прививки. По поводу чего-то "международного" - попробуйте где-то в Западной Европе прорваться в ресторан без "свежего" ПЦР или сертификата о вакцинации.
_hunter написав:А как еще подтвердить, что сертификат/тест выданы именно тому человеку, что их показывает? Если так напрягает бумажный паспорт показывать -- в Дие и паспорт и сертификат есть
Так нигде и не прописано, что сертификат или тест должны быть именно того человека, который заходит в магазин. Главное чтоб он был в наличии. А то, что в нем имя соседки, и даже пол не совпадает - не принципиально. А, вот, требование предъявить паспорт на входе в магазин уже даже в постановлениях не прописано, и явно незаконно
Вот, про транспорт. Про магазины то же самое, лень искать
22) здійснення перевезень пасажирів ... зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
bazanoff написав:_hunter, Напрягает то, что продавец в магазине (или любой другой мелкий персонал, служащий, клерк) требует раскрыть личную информацию и врачебную тайну гражданина Украины для реализации его конституционных прав и свобод. Это явно противозаконно.
заказывайте в интернете и не подвергайте опасности окружающих. Какие проблемы?