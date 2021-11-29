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Термін дії «жовтих»
COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня

Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:55

Re: Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скорочують з 6 гр

а потом и зеленых
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:26

иж, какие хитрые думали 1 укольчик и на 120 дней свободы?
самые умные что ли?
хватит шастать!
шагом марш за второй дозой!
и приготовиться к третей!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:31

  Игорь Алексеевич написав:на хрена предприним. еще контролировать эти сертификаты???
предприним. задача продавать товар и платить налоги этим контрол. органам, которые и обязаны проверять эти ковид сертификаты.
а так бабки с налогов получают и хотят сидеть в кабинетах.


Вы ещё скажите что орашитель не нужен, или корзина для использованных намордников.
можно просто организовать ещё одно рабочее место - и пускай спец человек сидит на контроле
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:17

  Игорь Алексеевич написав:Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.
Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????


Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 11:43

  alter написав:
  Игорь Алексеевич написав:Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.
Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????


Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз.

а можно факты?
Это типа как грипп. Если чел заболел им в лёгкой или в тяжёлой форме и будет контактировать с др, то 100% все рядом находящ. с больным тоже заболеют.
Что такое ковид? - это инфекц.болезнь и значит нет лёгкой или тяжелой формы. Только полная изоляция больного от др. помогает остановить распростр. этой инфекции, но не уколы или таблетки. Данные препараты только могут облегчить протекание болезни у больного, но не как не помогает ее распространения :roll:
Если и делать вакцинацию, то должны в этот момент более 80% населения в данный момент миним. на 14 дней быть закрыты в квартирах и эта компания должна быть массовой за 7 дней. А у нас уколы делают годами и все ездят в метро, ходят в магаз. и т.п. Поэтому вакцинация будет вечной, т.к. вирус мутирует и значит уколы с каждым мес. не помогают побеждать мутацию вируса.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:52

  Игорь Алексеевич написав:
  alter написав:
  Игорь Алексеевич написав:Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.
Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????


Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз.

а можно факты?
Это типа как грипп. Если чел заболел им в лёгкой или в тяжёлой форме и будет контактировать с др, то 100% все рядом находящ. с больным тоже заболеют.
Что такое ковид? - это инфекц.болезнь и значит нет лёгкой или тяжелой формы. Только полная изоляция больного от др. помогает остановить распростр. этой инфекции, но не уколы или таблетки. Данные препараты только могут облегчить протекание болезни у больного, но не как не помогает ее распространения :roll:
Если и делать вакцинацию, то должны в этот момент более 80% населения в данный момент миним. на 14 дней быть закрыты в квартирах и эта компания должна быть массовой за 7 дней. А у нас уколы делают годами и все ездят в метро, ходят в магаз. и т.п. Поэтому вакцинация будет вечной, т.к. вирус мутирует и значит уколы с каждым мес. не помогают побеждать мутацию вируса.

Дал. не со 100% вер. -- это рз. Для инфек. имеет знач. еще и врмя носительства. А чем лгч. чел болеет -- тем мнш. Он явл. носителем.

Бред: омикрон нашли в Африке, в кот. ник. вакц. нет. А в Израиле -- где вс. вакц. -- что-то новых штам. не видать :roll:

>>> А у нас уколы делают годами
даже пол года не прошло -- для массовой категории.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:09

Это мировой бизнес в огромных масштабах. Все страны участвуют в этом, только какая то Корея не участвует и там у них нет ковида, очень интересно... :idea:
Trustobmen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:57

  Trustobmen написав:Это мировой бизнес в огромных масштабах. Все страны участвуют в этом, только какая то Корея не участвует и там у них нет ковида, очень интересно... :idea:

Еще Туркменистан, вроде, не участвовал. Но что-то корона у них появилась :roll: -- подкинули, наверное :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:21

  _hunter написав:Бред: омикрон нашли в Африке, в кот. ник. вакц. нет. А в Израиле -- где вс. вакц. -- что-то новых штам. не видать :roll:


в Израиле неплохо мрут спортсмены
"сами удивляемся" (с)

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cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:48

  cohan написав:
  _hunter написав:Бред: омикрон нашли в Африке, в кот. ник. вакц. нет. А в Израиле -- где вс. вакц. -- что-то новых штам. не видать :roll:


в Израиле неплохо мрут спортсмены
"сами удивляемся" (с)

Увы, не силен в израильском -- та цифра АЖ В ДВАДЦАТЬ человек -- она что илюстрировать должна -- в контексте появ. нвх. штам. короны в странах с высокой долей вакцинированных? :roll:
_hunter
 
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