Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня

Додано: Сер 01 гру, 2021 11:43

alter написав: Игорь Алексеевич написав: Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.

Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит???? Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????



Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз. Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз.

а можно факты?Это типа как грипп. Если чел заболел им в лёгкой или в тяжёлой форме и будет контактировать с др, то 100% все рядом находящ. с больным тоже заболеют.Что такое ковид? - это инфекц.болезнь и значит нет лёгкой или тяжелой формы. Только полная изоляция больного от др. помогает остановить распростр. этой инфекции, но не уколы или таблетки. Данные препараты только могут облегчить протекание болезни у больного, но не как не помогает ее распространенияЕсли и делать вакцинацию, то должны в этот момент более 80% населения в данный момент миним. на 14 дней быть закрыты в квартирах и эта компания должна быть массовой за 7 дней. А у нас уколы делают годами и все ездят в метро, ходят в магаз. и т.п. Поэтому вакцинация будет вечной, т.к. вирус мутирует и значит уколы с каждым мес. не помогают побеждать мутацию вируса.