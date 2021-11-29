Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня
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Игорь Алексеевич написав:на хрена предприним. еще контролировать эти сертификаты??? предприним. задача продавать товар и платить налоги этим контрол. органам, которые и обязаны проверять эти ковид сертификаты. а так бабки с налогов получают и хотят сидеть в кабинетах.
Вы ещё скажите что орашитель не нужен, или корзина для использованных намордников. можно просто организовать ещё одно рабочее место - и пускай спец человек сидит на контроле
Игорь Алексеевич написав:Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме. Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????
Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз.
Игорь Алексеевич написав:Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме. Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????
Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз.
а можно факты? Это типа как грипп. Если чел заболел им в лёгкой или в тяжёлой форме и будет контактировать с др, то 100% все рядом находящ. с больным тоже заболеют. Что такое ковид? - это инфекц.болезнь и значит нет лёгкой или тяжелой формы. Только полная изоляция больного от др. помогает остановить распростр. этой инфекции, но не уколы или таблетки. Данные препараты только могут облегчить протекание болезни у больного, но не как не помогает ее распространения Если и делать вакцинацию, то должны в этот момент более 80% населения в данный момент миним. на 14 дней быть закрыты в квартирах и эта компания должна быть массовой за 7 дней. А у нас уколы делают годами и все ездят в метро, ходят в магаз. и т.п. Поэтому вакцинация будет вечной, т.к. вирус мутирует и значит уколы с каждым мес. не помогают побеждать мутацию вируса.
Игорь Алексеевич написав:Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме. Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????
Вообще-то доказано, что вакцинация снижает вероятность передачи ковид в несколько раз.
а можно факты? Это типа как грипп. Если чел заболел им в лёгкой или в тяжёлой форме и будет контактировать с др, то 100% все рядом находящ. с больным тоже заболеют. Что такое ковид? - это инфекц.болезнь и значит нет лёгкой или тяжелой формы. Только полная изоляция больного от др. помогает остановить распростр. этой инфекции, но не уколы или таблетки. Данные препараты только могут облегчить протекание болезни у больного, но не как не помогает ее распространения Если и делать вакцинацию, то должны в этот момент более 80% населения в данный момент миним. на 14 дней быть закрыты в квартирах и эта компания должна быть массовой за 7 дней. А у нас уколы делают годами и все ездят в метро, ходят в магаз. и т.п. Поэтому вакцинация будет вечной, т.к. вирус мутирует и значит уколы с каждым мес. не помогают побеждать мутацию вируса.
Дал. не со 100% вер. -- это рз. Для инфек. имеет знач. еще и врмя носительства. А чем лгч. чел болеет -- тем мнш. Он явл. носителем.
Бред: омикрон нашли в Африке, в кот. ник. вакц. нет. А в Израиле -- где вс. вакц. -- что-то новых штам. не видать
>>> А у нас уколы делают годами даже пол года не прошло -- для массовой категории.