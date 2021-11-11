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Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на...
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:37
Пропонуємо до обговорення:
Українська державна енергетична компанія “Нафтогаз” не має повноважень зупинити будівництво газопроводу “Північний потік-2” між Росією та Німеччиною, незважаючи на свою роль у процесі сертифікації, а її власну транзитну угоду з Росією може не поновити.
Дивися повний текст Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на транзит газу після 2024 року
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R2
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:37
Одно нытьё. Уже свои бы недра разведали и добычу увеличили за столько лет. Так нет - ходят, просят. Транзитёры, видишь ли, мы!
Конечно легче просто так бабло косить, ни во что не вкладывая.
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
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Omega
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:41
Omega написав:
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
Платіть по 30 за куб, і станете незалежними, слабо?
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lapay
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:46
lapay написав: Omega написав:
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
Платіть по 30 за куб, і станете незалежними, слабо?
Сказки
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GALeon
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:27
Да так и будет.
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p_a_l
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:28
Omega написав:
Одно нытьё. Уже свои бы недра разведали и добычу увеличили за столько лет. Так нет - ходят, просят. Транзитёры, видишь ли, мы!
Конечно легче просто так бабло косить, ни во что не вкладывая.
Если вы зависимы от чего-то - вас будут гнобить и шантажировать. Станьте независимыми - и с вами будут считаться.
Свои недра только для своих
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p_a_l
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:57
Может это и не патриотично,но газпром ведет себя естественно,как и любой хозяин,продающий свой товар.Договор выполнил,а дальше торгую с кем хочу и как мне выгодно.Разве мы не так поступаем?Разве это не логично?А нам,как выше было сказано хватит ныть нужно работать на своей территории для этого все есть.Только работать ни кто не хочет так,как барыги привыкли и умеют только перепродавать.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 30 лис, 2021 13:10
А зачем так усердно ставили на эту должность Витренко? Чтобы он сказал - "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает"))) Так я и за меньшую зарплату такое скажу, даже еще лучше Ветренко.)))
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m12345oleg
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Додано: Вів 30 лис, 2021 17:56
m12345oleg написав:
А зачем так усердно ставили на эту должность Витренко? Чтобы он сказал - "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает")))
Вот соглашусь. Какого черта это крендель рвался в руководство Нафтогаза? Чтобы теперь голосить, что "все пропало"? Ну так верните Коболева на место.
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alt402
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