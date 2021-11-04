RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
IKEA пропонує крихітні апартаменти
менше ніж за 1 долар...

IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:45

IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар...

Пропонуємо до обговорення:
Поки весь світ переживає житлову кризу через дефіцит доступного житла, IKEA Japan шукає рішення, які допоможуть кожному отримати власний простір для життя.

Дивися повний текст IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар на місяць.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96478
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:45

а вот и будущее
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 27.09.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:41

Re: IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар.

Интересно, если 10 квадратов сдают за 0.86 доллара, то стоквадратные хоромы будут 8.6 доллара или даже меньше? Иначе не ясен экономический смысл строительства такого жилья.
И это ещё в престижном районе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53

  moveton написав:Интересно, если 10 квадратов сдают за 0.86 доллара, то стоквадратные хоромы будут 8.6 доллара или даже меньше? Иначе не ясен экономический смысл строительства такого жилья.
И это ещё в престижном районе.

Именно так. А если собрать 9 женщин -- ребенок у них появится через месяц :lol:

Экономический смысл строительства того "лише один блок" -- а не такого жилья -- набрать команду халявных тестеров. А точнее даже не халявных -- они еще и доплачивать будут :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5625
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MGVP, warlamp і 56 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у...
R2 » Сер 24 лис, 2021 17:37
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 17:38
zloy_ukr
Україна пропонує Європі створити на базі власних ПСГ...
R2 » Чет 18 лис, 2021 09:42
5 346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 05:19
igor_projectmanager
У інвестицій у фондовий ринок менше ризиків, ніж у...
R2 » Чет 04 лис, 2021 23:46
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 23:47
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.