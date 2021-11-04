Поки весь світ переживає житлову кризу через дефіцит доступного житла, IKEA Japan шукає рішення, які допоможуть кожному отримати власний простір для життя.
Дивися повний текст IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар на місяць.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 18:45
IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар на місяць.
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:41
Re: IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар.
Интересно, если 10 квадратов сдают за 0.86 доллара, то стоквадратные хоромы будут 8.6 доллара или даже меньше? Иначе не ясен экономический смысл строительства такого жилья.
И это ещё в престижном районе.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:53
Именно так. А если собрать 9 женщин -- ребенок у них появится через месяц
Экономический смысл строительства того "лише один блок" -- а не такого жилья -- набрать команду халявных тестеров. А точнее даже не халявных -- они еще и доплачивать будут
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