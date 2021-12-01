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Зеленський анонсував економічний
паспорт українця: як...

Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:38

Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти на персональних рахунках.

Дивися повний текст Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як він працюватиме.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:06

«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил Гетманцев.

Получается, что дети, которые рождены до 2019 года- это уже не дети Украины? Им не положен % от ренты.
Несправедливо(((
l66
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:56

  l66 написав:«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил Гетманцев.

Получается, что дети, которые рождены до 2019 года- это уже не дети Украины? Им не положен % от ренты.
Несправедливо(((

Странно: а только тот же КиевЭнерго перерасчет за предыдущий месяц сделать пытается -- сразу начинается "ко-ко-ко -- закон обратной силы не имеет -- ко-ко-ко". Т.е. если удобно -- пусть себе имеет? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:19

Знаємо, проходили. Пам'ятаю, в мене ще за часів СРСР був такий "дитячий" рахунок в радянському "Ощадбанку", кошти з якого я зміг зняти лише після 18 років. Туди надходили всякі страховки та інші виплати. Але на момент мого повноліття совок вже розпався, і всі ці гроші, які довгі роки акумулювалися на рахунку, знецінилися в "нуль". Підозрюю, така ж доля чекає і дану президентську ініціативу. Хіба може рахунки будуть інвестиційними, і у валюті, але це навряд чи.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:29

... і вчителям по 4000/кожному...
... і космічні кораблі бороздитимуть простори "Великого Театру"...
... все по "плану".
...

Як у серіалі з кіборгами:
"
-- колись...
-- коли!?
-- колись скоро...
"
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:32

  l66 написав:«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил Гетманцев.

Получается, что дети, которые рождены до 2019 года- это уже не дети Украины? Им не положен % от ренты.
Несправедливо(((


Дык с 19 года началась новая эра! А всем, кому не посчастливилось родиться до неё, дадут по шоколадке. Обращаться к Пете.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:56

у нас ,что непридлогают сразу являются опоненты .Все им не так.Может хватит языками чесать,самим добиваться пробовать надо-сказки о молочных берегах закончились
pavlovsergij61
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