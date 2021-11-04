Ілон Маск вирішив продавати свистки.
Дивися повний текст Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу партію вже розкупили.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:25
Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу партію вже розкупили.
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:14
p_a_l
все правильно делает. Покрывает дефицит средств у СпейсХ, у которой проблемы с финансированием
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:46
Re: Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...
Ждем кибер-трусы и кибер-ершик для унитаза в форме логотипа.
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:52
Re: Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...
Ну - є купа народу , які збирають все ... І ще є ті , які потім це продають ще дорожче ... І є ще ті , які провтикали , але дуже хочуть ...
Додано: Чет 02 гру, 2021 16:44
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