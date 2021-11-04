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Ілон Маск продає свистки
Cyberwhistle за $50: першу...

Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:25

Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск вирішив продавати свистки.

Дивися повний текст Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу партію вже розкупили.
R2
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Маскобесие
p_a_l
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p_a_l
все правильно делает. Покрывает дефицит средств у СпейсХ, у которой проблемы с финансированием
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:46

Re: Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...

Ждем кибер-трусы и кибер-ершик для унитаза в форме логотипа.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:52

Re: Ілон Маск продає свистки Cyberwhistle за $50: першу...

Ну - є купа народу , які збирають все ... І ще є ті , які потім це продають ще дорожче ... І є ще ті , які провтикали , але дуже хочуть ...
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:02

Сумашествие :) Разве что для колекционеров.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:44

  Nicolas21 написав:Сумашествие :) Разве что для колекционеров.

Если что, это цена похода в не самый дорогой ресторан. Вы не считаете это сумасшествием ? Можно же просто затарится в супермаркете кулинарией со скидкой :mrgreen:
ssnet
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