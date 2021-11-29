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«Фонд майбутнього»: як
це працює в інших країнах

«Фонд майбутнього»: як це працює в інших країнах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:11

«Фонд майбутнього»: як це працює в інших країнах

Пропонуємо до обговорення:
Президент України заявив, що незабаром внесе законопроект щодо економічного паспорта українця.

Дивися повний текст «Фонд майбутнього»: як це працює в інших країнах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 11:11

проценты от реализации земли - дополнительный налох, чтобы в казне было чем поживиться
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:06

Названі країни, які отримують надприбутки з нафти.
Україна яким боком до цього списку?
andrijk777
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