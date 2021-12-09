Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 01:11

  tep_poly написав:ВСЕ эти карантинные "постанови" , по которым нельзя без маски - НЕЗАКОННЫ априори. Постановлениями Кабмин и отдельные министры могут командовать своими подчиненными, а для всего народа должны быть законы, при чем которые не противоречат конституции и международным нормам.
Апелляцию пусть подаёт
А вообще - нехрен скандалить с продавцами.
Мало того что власть - г.вно, так ещё не хватало нам, людям, сраться между собой

А я не сперечаюся з продавцями, а кажу: "всєго хорошего!"
Хай їм чиновники зі своїми постановами роблять виручку.

Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 01:29

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  lextur2 написав:Постанова КМ 1236 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5)
Ст 2.2:
З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
п.2:
перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.

Это для умников про не законность нахождения на улице без документов.

умники пусть сначала расскажут чем постанова от закона отличается :lol:

Для пэресичного вильнолюдя -- ничем: что те что эти исполнять нужно
Статья 6 Закона Украины «О нормативно-правовых актах»
видами нормативно-правовых актов являются: законы (Конституция Украины; кодексы Украины; законы Украины) и подзаконные нормативно-правовые акты: 1) постановления Верховного Совета Украины; 2) указы Президента Украины; 3) постановления Кабинета Министров Украины; 4) приказы, распоряжения, решения министерств и других центральных органов исполнительной власти, приказы их территориальных органов; 5) приказы, постановления, распоряжения других органов государственной власти, которые, в соответствии с законодательством, являются субъектами нормотворчества; ...

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:16

  Mirax написав:
  lextur2 написав:Постанова КМ 1236 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5)
Ст 2.2:
З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
п.2:
перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.

Это для умников про не законность нахождения на улице без документов.

І яка ж відповідальність за невиконання цієї чудо-постанови?

15 суток в "обезъяннике" -- на выяснение личности :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:17

  Mirax написав:
  tep_poly написав:ВСЕ эти карантинные "постанови" , по которым нельзя без маски - НЕЗАКОННЫ априори. Постановлениями Кабмин и отдельные министры могут командовать своими подчиненными, а для всего народа должны быть законы, при чем которые не противоречат конституции и международным нормам.
Апелляцию пусть подаёт
А вообще - нехрен скандалить с продавцами.
Мало того что власть - г.вно, так ещё не хватало нам, людям, сраться между собой

А я не сперечаюся з продавцями, а кажу: "всєго хорошего!"
Хай їм чиновники зі своїми постановами роблять виручку.

О! -- приятно видеть почти адекватного неадеквата :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:20

  Mirax написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:умники пусть сначала расскажут чем постанова от закона отличается :lol:

Для пэресичного вильнолюдя -- ничем: что те что эти исполнять нужно
Статья 6 Закона Украины «О нормативно-правовых актах»
видами нормативно-правовых актов являются: законы (Конституция Украины; кодексы Украины; законы Украины) и подзаконные нормативно-правовые акты: 1) постановления Верховного Совета Украины; 2) указы Президента Украины; 3) постановления Кабинета Министров Украины; 4) приказы, распоряжения, решения министерств и других центральных органов исполнительной власти, приказы их территориальных органов; 5) приказы, постановления, распоряжения других органов государственной власти, которые, в соответствии с законодательством, являются субъектами нормотворчества; ...

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Так то "явно злочинні розпорядження чи накази" :lol: -- Постанова КМ 1236 тут каким боком?
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 23:09

  _hunter написав:Нет. Особлыви умовы -- вот они:
Минздрав сообщает, что на заседании Кабинета Министров Украины 20 сентября 2021 года принято решение о продолжении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.


Режим черезвычайной ситуации - это не режим черезвычайного положения, о котором идет речь в Конституции Украины.

Можете показать, в каких законах или нормативно правовых актах прописано о принуждении граждан проходить проверку сертификатов или требовать их предъявления?

  _hunter написав:Постанова КМ 1236 тут каким боком?


А при чём тут постанова КМ 1236?

Если не ошибаюсь, в постанове КМ 1236 сказано только о том, что полиция имеет право проверять документы удостоверяющие личность, но ничего не сказано о том, что она имеет право требовать предъявления документов удостоверяющих личность в обход ст.32 Закону України Про Національну поліцію.

А для требования предъявить документы удостоверяющие личность нужно не только право проверять, но и законные основания для такого требования, перечисленные соответствующим законом. Разве не так? :)
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 19:13

Коронобесие куролесит, маразм крепчает! В Мелитополе выносившая мусор без паспорта женщина предстала перед судом за нарушение карантина. Ей грозил штраф 17000 грн, хорошо хоть судья оказалась адекватной.
https://strana.one/news/366705-v-melito ... porta.html
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 19:49

  Mirax написав:Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
На заборе Х.. написано, а оно - дерево!
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:53

  Mirax написав:Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.


ну а законність (чи незаконність) розпорядження чи наказу звісно оцінюватиме простий пересічний вася :D його ж кваліфікація і досвід дозволяє напевно це робити :D але так можна договоритися і до того, що обмеження швидкості - незаконна і злочинна постава (пдр, теж, між іншим, затверджує кабмін), як і штраф за перевищення, чи незаконна заборона випорожнятися під деревом на центральному проспекті міста, і штраф за це, ну бо все це порушує ж права громадян, ну і відповідно, незаконно :D і так далі, до нескінченності. вільнолюдь....
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