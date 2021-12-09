Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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tep_poly написав:ВСЕ эти карантинные "постанови" , по которым нельзя без маски - НЕЗАКОННЫ априори. Постановлениями Кабмин и отдельные министры могут командовать своими подчиненными, а для всего народа должны быть законы, при чем которые не противоречат конституции и международным нормам. Апелляцию пусть подаёт А вообще - нехрен скандалить с продавцами. Мало того что власть - г.вно, так ещё не хватало нам, людям, сраться между собой
А я не сперечаюся з продавцями, а кажу: "всєго хорошего!" Хай їм чиновники зі своїми постановами роблять виручку.
lextur2 написав:Постанова КМ 1236 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5) Ст 2.2: З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється: п.2: перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.
Это для умников про не законность нахождения на улице без документов.
умники пусть сначала расскажут чем постанова от закона отличается
Для пэресичного вильнолюдя -- ничем: что те что эти исполнять нужно Статья 6 Закона Украины «О нормативно-правовых актах»
видами нормативно-правовых актов являются: законы (Конституция Украины; кодексы Украины; законы Украины) и подзаконные нормативно-правовые акты: 1) постановления Верховного Совета Украины; 2) указы Президента Украины; 3) постановления Кабинета Министров Украины; 4) приказы, распоряжения, решения министерств и других центральных органов исполнительной власти, приказы их территориальных органов; 5) приказы, постановления, распоряжения других органов государственной власти, которые, в соответствии с законодательством, являются субъектами нормотворчества; ...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
lextur2 написав:Постанова КМ 1236 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5) Ст 2.2: З 17 червня 2021 р. на території України встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється: п.2: перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.
Это для умников про не законность нахождения на улице без документов.
І яка ж відповідальність за невиконання цієї чудо-постанови?
tep_poly написав:ВСЕ эти карантинные "постанови" , по которым нельзя без маски - НЕЗАКОННЫ априори. Постановлениями Кабмин и отдельные министры могут командовать своими подчиненными, а для всего народа должны быть законы, при чем которые не противоречат конституции и международным нормам. Апелляцию пусть подаёт А вообще - нехрен скандалить с продавцами. Мало того что власть - г.вно, так ещё не хватало нам, людям, сраться между собой
А я не сперечаюся з продавцями, а кажу: "всєго хорошего!" Хай їм чиновники зі своїми постановами роблять виручку.
Ромасик написав:умники пусть сначала расскажут чем постанова от закона отличается
Для пэресичного вильнолюдя -- ничем: что те что эти исполнять нужно Статья 6 Закона Украины «О нормативно-правовых актах»
видами нормативно-правовых актов являются: законы (Конституция Украины; кодексы Украины; законы Украины) и подзаконные нормативно-правовые акты: 1) постановления Верховного Совета Украины; 2) указы Президента Украины; 3) постановления Кабинета Министров Украины; 4) приказы, распоряжения, решения министерств и других центральных органов исполнительной власти, приказы их территориальных органов; 5) приказы, постановления, распоряжения других органов государственной власти, которые, в соответствии с законодательством, являются субъектами нормотворчества; ...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Так то "явно злочинні розпорядження чи накази" -- Постанова КМ 1236 тут каким боком?
Минздрав сообщает, что на заседании Кабинета Министров Украины 20 сентября 2021 года принято решение о продолжении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.
Режим черезвычайной ситуации - это не режим черезвычайного положения, о котором идет речь в Конституции Украины.
Можете показать, в каких законах или нормативно правовых актах прописано о принуждении граждан проходить проверку сертификатов или требовать их предъявления?
_hunter написав:Постанова КМ 1236 тут каким боком?
А при чём тут постанова КМ 1236?
Если не ошибаюсь, в постанове КМ 1236 сказано только о том, что полиция имеет право проверять документы удостоверяющие личность, но ничего не сказано о том, что она имеет право требовать предъявления документов удостоверяющих личность в обход ст.32 Закону України Про Національну поліцію.
А для требования предъявить документы удостоверяющие личность нужно не только право проверять, но и законные основания для такого требования, перечисленные соответствующим законом. Разве не так?
Mirax написав:Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
ну а законність (чи незаконність) розпорядження чи наказу звісно оцінюватиме простий пересічний вася його ж кваліфікація і досвід дозволяє напевно це робити але так можна договоритися і до того, що обмеження швидкості - незаконна і злочинна постава (пдр, теж, між іншим, затверджує кабмін), як і штраф за перевищення, чи незаконна заборона випорожнятися під деревом на центральному проспекті міста, і штраф за це, ну бо все це порушує ж права громадян, ну і відповідно, незаконно і так далі, до нескінченності. вільнолюдь....
Минздрав сообщает, что на заседании Кабинета Министров Украины 20 сентября 2021 года принято решение о продолжении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.
Режим черезвычайной ситуации - это не режим черезвычайного положения, о котором идет речь в Конституции Украины.
...
Если не ошибаюсь, в постанове КМ 1236 сказано только о том, что полиция имеет право проверять документы удостоверяющие личность, но ничего не сказано о том, что она имеет право требовать предъявления документов удостоверяющих личность в обход ст.32 Закону України Про Національну поліцію.
А для требования предъявить документы удостоверяющие личность нужно не только право проверять, но и законные основания для такого требования, перечисленные соответствующим законом. Разве не так?
А кто говорил про "режим черезвычайного положения"???
_hunter написав:
Стаття 12. Обмеження свободи пересування Свободу пересування відповідно до закону може бути обмежено: на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності;
Вроде небэзпэку пошырення -- имеем, особлыви умовы -- тоже есть?
>>> но ничего не сказано о том, что она имеет право требовать предъявления документов удостоверяющих личность в обход ст.32 Закону України Амвросий вообще в неадекват выпал?
2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила правопорушення;
нахождение без маски в общественном месте -- правопорушення Это еще если не вспоминать, что нарушение постановы КМ 1236 -- тоже правопорушення
wild.tomcat написав:ну а законність (чи незаконність) розпорядження чи наказу звісно оцінюватиме простий пересічний вася його ж кваліфікація і досвід дозволяє напевно це робити
Кожен може оцінювати і доводити свої аргументи. Конституція і закони писані для всіх. В кодексах всіх рівнів закріплений принцип змагальності сторін.
wild.tomcat написав:але так можна договоритися і до того, що обмеження швидкості - незаконна і злочинна постава (пдр, теж, між іншим, затверджує кабмін), як і штраф за перевищення
Правила дорожнього руху не порушують прав і свобод, а є лише правилами користування транспотною інфраструктурою. А от примушення носити маски і вакцинація без НС чи ВС, це вже медичні екперименти над людиною без її добровільної згоди заборонені Нюрнберзьким кодексом і ст.28 Конституції України Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
wild.tomcat написав:чи незаконна заборона випорожнятися під деревом на центральному проспекті міста, і штраф за це, ну бо все це порушує ж права громадян, ну і відповідно, незаконно і так далі, до нескінченності. вільнолюдь....
Нема такої заборони, але бовдурові що не заборонено, те дозволено, власних рамок ж нема.