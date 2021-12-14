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Ще одного українця оштрафували
на 17 тисяч гривень через...

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:13

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Mirax написав:А не до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання? Стаття 263 КуПАП.

Да пофиг: пусть хоть сутки будет -- неадеквата же каждый день ловить можно :lol:

до 3 годин і то за наявності підстав встановлювати особу.

И снова пофиг: вряд ли у неадеквата по 3 лишних часа в день есть :lol:
Но, всетаки, 3 дня мариновать можно:
Але, наприклад, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення, строк затримання може становити до трьох діб.

-- у нас же неадекват по легенде -- Зой Космодемьянский -- и чтобы штраф в 17 тыщ не получить -- будет молчать "до упора" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:51

  _hunter написав:И снова пофиг: вряд ли у неадеквата по 3 лишних часа в день есть :lol:
Но, всетаки, 3 дня мариновать можно:
Але, наприклад, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення, строк затримання може становити до трьох діб.

-- у нас же неадекват по легенде -- Зой Космодемьянский -- и чтобы штраф в 17 тыщ не получить -- будет молчать "до упора" :lol:

сложно понять набор слов "адеквата" хантера, но из того, что удалось расшифровать, желательно почитать ст.263 КУпАП.
Любые незаконные действия, совершенные полицаем, компенсируются из его кармана.
Незаконные действия судьи (именем Украины) компенсируются за счет бюджета Украины (налогоплательщиков).
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:59

  Ромасик написав:
  _hunter написав:И снова пофиг: вряд ли у неадеквата по 3 лишних часа в день есть :lol:
Но, всетаки, 3 дня мариновать можно:
Але, наприклад, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення, строк затримання може становити до трьох діб.

-- у нас же неадекват по легенде -- Зой Космодемьянский -- и чтобы штраф в 17 тыщ не получить -- будет молчать "до упора" :lol:

сложно понять набор слов "адеквата" хантера, но из того, что удалось расшифровать, желательно почитать ст.263 КУпАП.
Любые незаконные действия, совершенные полицаем, компенсируются из его кармана.
Незаконные действия судьи (именем Украины) компенсируются за счет бюджета Украины (налогоплательщиков).

Для сложно понимющих Ромасиков -- краткое изложение: "именно до 3х _дней_" (а не "до 3 годин"). Именно по ст.263 КУпАП.
Ромасик, похоже, неосилил сложносоставное предложение :lol:
... може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:16

Re: Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через

Гм...
Чувак хотів доколупатись -- і чувак доколупався. Все для цього зробив...
А про 17тис -- то ця сума родом десь так з весни 2020р? Якийсь карантинний штраф?
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