Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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_hunter написав:И снова пофиг: вряд ли у неадеквата по 3 лишних часа в день есть Но, всетаки, 3 дня мариновать можно:
Але, наприклад, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення, строк затримання може становити до трьох діб.
-- у нас же неадекват по легенде -- Зой Космодемьянский -- и чтобы штраф в 17 тыщ не получить -- будет молчать "до упора"
сложно понять набор слов "адеквата" хантера, но из того, что удалось расшифровать, желательно почитать ст.263 КУпАП. Любые незаконные действия, совершенные полицаем, компенсируются из его кармана. Незаконные действия судьи (именем Украины) компенсируются за счет бюджета Украины (налогоплательщиков).
_hunter написав:И снова пофиг: вряд ли у неадеквата по 3 лишних часа в день есть Но, всетаки, 3 дня мариновать можно:
Але, наприклад, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення, строк затримання може становити до трьох діб.
-- у нас же неадекват по легенде -- Зой Космодемьянский -- и чтобы штраф в 17 тыщ не получить -- будет молчать "до упора"
сложно понять набор слов "адеквата" хантера, но из того, что удалось расшифровать, желательно почитать ст.263 КУпАП. Любые незаконные действия, совершенные полицаем, компенсируются из его кармана. Незаконные действия судьи (именем Украины) компенсируются за счет бюджета Украины (налогоплательщиков).
Для сложно понимющих Ромасиков -- краткое изложение: "именно до 3х _дней_" (а не "до 3 годин"). Именно по ст.263 КУпАП. Ромасик, похоже, неосилил сложносоставное предложение
... може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб.