Про це відомо на сторінці аукціону на сайті Prozorro.Sale.
Дивися повний текст Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у 16 разів дорожче за старт.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:56
Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у...
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Дивися повний текст Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у 16 разів дорожче за старт.
Додано: Сер 08 гру, 2021 21:56
Это говорит о изначально неверной оценке. Что там с другими объектами один бог знает.
P.S. И как то напрягает шаг аукциона, при стартовой 21, конечная 333, а второй место 150.
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