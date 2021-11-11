Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...
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drevlyanin написав: Верно, вся власть от Бога! Если недоливают в бутылки масло или водку, недокладывают натуральные ингридиенты в продукты, счетчики считают почему то преимущественно по максимуму но при этом все укладывается в написанные кем то "параметры", то это благо и так хочет Бог (Зеля, Порох, Большой Брат...) Вы когда на рынке мясо или клубнику покупаете (или это ниже Вас и этим презренным делом жона занимается?) и продавец дает "на поход", наверное требуете чтобы убрали "лишний" подарочный вес, а лучше что б еще и чуть-чуть обвесили. Ну что сказать-каждая точка зрения имеет право на жизнь.
Ничего из всего этого потока сознания не понял. Как и того, какое отношение водка/масло/клубника имеют к измерительным приборам. Поэтому еще раз: _любой_ _измерительный прибор_ имеет погрешность. Эта погрешность указана в паспорте прибора. Если погрешность конкретного экземпляра не укладывается в заявленную -- прибор неисправен. Если в том "и в одном месте-всегда" все приборы -- неисправны -- может стоит в другом месте брать? Если же претензия к пределам допустимых отклонений -- всегда можно купить прибор классом точности повыше.
Тогда совсем уж по простому: приборы таки имеют погрешность, но эта погрешность в определенных приборах(счетчики ээ, газа, тепла и т.п.; дозаторы на производствах и др.) почему то почти всегда не в сторону потребителя. Так понятно?
gretzky_vic написав:p_a_l Надо понимать еще что Вы измеряли ваттметром, активную или полную мощность, а то может дело не в счетчике...
А что, бытовые счетчики уже и реактивку меряют? И какая реактивка у лампочки или телека? Монополисты все потери и про@бы пытаются (и небезуспешно) списать на потребителей. Там ситуация простая как утюг будет-к примеру как с водкой: если стандарт допускает в поллитровке например от 475 до 525 мл, то угадайте сколько вы намеряете в купленной бутылке?
наявність в блоці живлення вашого "тєлєка" індуктивностей та ємностей нічого не означає, по вашому? а в сучасній енергосберігаючій чи світлодіодній лампі її обвязка теж нічого? вскрийте , подивіться що там в середині. я вже не кажу про холодильник чи пральну машину. все це не кіловати звісно, але є тим не менше.
Почекайте, давайте не будемо лізти в міліватти. Питання було просте: рахують побутові лічильники реактивну енергію чи ні?
Примат написав:Способов воровства на сегодняшний день существует масса.
Есть направление - "заряженные счетчики", это когда негодяи вскрывают пломбы, вносят изменения в схему счетчика, которые позволяют пультами "включать" и "отключать" работу счетчика. При этом они подделывают пломбы или пытаются восстановить сорванные. Но экспертиза, в случае чего, покажет, что пломбы были повреждены. Идя на такой шаг потребитель подписывает себе сразу "приговор", так как следы вмешательства не "зарастут", они останутся навсегда и рано или поздно придется отвечать.
Есть варианты внешнего воздействия на счетчик специальными приборами, которые влияют на работу счетчика. Именно про это в статье. Но, как я писал выше, современные приборы фиксируют это воздействия, что так же добавит головной боли и проблем потребителю, которые пользуется такими устройствами.
Есть варианты воровства с помощью магнитов и т.п.
Все эти способы воровства нужно выявлять, актировать, производить начисления ущерба согласно правил, стягивать ущерб через суд и исполнительную службу.
Я же предложил производителям приборов учета сделать счетчик, который будет, во время воздействия на него со стороны таких внешних приборов, считать по максимальному току. Если такой счетчик будет произведен, то сразу отпадет необходимость тратить время на выявление и актирование нарушений. Начал воздействовать на счетчик прибором с целью воровства (остановки счетчика), а взамен счетчик считает по максимуму. Куда вор пойдет жаловаться? Счетчик работает корректно, в пределах класса точности. Вор же не пойдет жаловаться на то, что когда он пытается воровать электроэнергию, счетчик не позволяет это сделать, а наоборот, начинает при воздействии на него считать не меньше, как он хочет, а больше.
Правильно ли я понял вашу мысль-все бытовые потребители спят и видят как своровать ээ гривен на 100 в месяц и ради такой гигантской экономии готовы пойти на существенные проблемы с законом? Вам не кажется, что это мягко говоря перебор?
Bobua написав:Купив кілька ІЧ обірівачів. Всі беруть менше (якщо вірити лічильнику), аніж вказують їхні виробники... Отже, вони не додали мені ватів? Куди бігти, кому скаржитись...?
Якщо обігрівачі мейд ін Чіна, то цілком може бути. Це як Вт потужності в китайській акустиці. Але можливий і інший варіант-напругу в себе перевіряли? Я контролюю регулярно, на вчора по фазах: 207V 204V 194V
Я теж подумав на напругу. Але ні: 23:04 1950Вт 231Вольт 00:43 1919 3.14 229 02:02 1894 5.66 06:45 1855 14.67 226 06:56 14.94
А мало бути 2000Вт.
Таки Китай. Одне -- явний. Інше -- замовлене вінницькою Термією.
В мене є три трифазні Термії на 6 кВт кожна. Хоче ні вже дві Також не видають паспортну потужність, на жаль.
Примат написав:1. Если у вас есть сомнения по корректности работы счетчика электроэнергии, вы можете написать заявление, чтобы данный счетчик поверили. Вам выставят счет на оплату для проведения поверки. В случае, если окажется, что счетчик действительно работал с недопустимым отклонением в точности измерений, то деньги за проведение экспертизы вам вернут и сделают перерасчет. Экспертизу делает независимый государственный орган.
Вы лично такой путь проходили? Я нет, но основываясь на своём опыте контактов с монополистами за 25+лет и не по одному объекту могу примерно описать как это будет происходить на самом деле: 1) сам потребитель снимать счетчик не имеет права. 2) он пишет заявку и ждет приезда мастера из обла (по опыту от недели до месяца) 3) мастер счетчик снимает, но потребителю отдаст только после проведения проверки силами обленерго (типа может потребитель там чего сам нахимичил) 4) если счетчик и считал не в сторону потребителя, после манипуляций с ним в облэнерго, "независимый государственный орган" там найдет что нибудь???