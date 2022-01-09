RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:34

  moveton написав:
  andrijk777 написав:Росія живе краще, тому що має нафту.

Точно. Тогда или шах помрёт или ишак.

  andrijk777 написав:Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! :D :D
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.

Можно посмотреть на Боливию. Сплошная демократия и куда большая страна-бензоколонка (и других ископаемых хватает), чем РФ. Чегой-то не очень богато живёт.

Меня удивляет...
Почему не сравнений с Саудовской Аравией, и близ лежащими странами?
Того же Ирана - входящего в содружество с РФ?
Кувейта?
..................................
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9204
З нами з: 20.09.12
Подякував: 737 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:41

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:На дистанції!!! Потрібен час.
Росія живе краще, тому що має нафту.
Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! :D :D
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.

Ну да -- а если бы у бабушки был кхм... Так, может, демократия и не при делах, особо -- главное, чтоб нафти(і інших ресурсів) было в порядке? -- как у тех же Штатов? :roll:

В США нафти не так і багато. Важлива не абсолютна кількість, а на душу населення. Також важлива і собівартість добутку тої нафти. В США вона 40-60$/барель, в Еміратах/СА - 3-5$/барель. Є різниця?
Для США нафта - більш-менш звичайний ресурс.
Для РФ/СА/Еміратів - це надприбутки.
І демократія якраз "при делах". Для України найкраще порівняння з Білоруссю.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 11.11.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:09

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...
На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке не будет хватать даже на минималку.

ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".

Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной


так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, ...

Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то


так, згоден - конфіскація і посадка, роботодавця, за неоформлених працівників. і навіть почали - перевірили пару-тройку роботодавців, виписали пяток штрафів по сто з чимось там тисяч грн. і все закінчилося. :mrgreen: видно "правильно" вирішили все :wink: а ви, я бачу, знову плутаєте тепле з м'яким :D вам все "уклонисты" вважаються. а починати слід з роботодавців. але ви ж знову будете за своє - "уклонисты", "амнистия какая-то" :)
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:19

В 200х у меня была белая зарплата в 500 баксов, 2500-2800 грн. По тем временам не кисло. Пенсию тоже от нее считать будут? сколько процентов пенсия от тех 2500? да даже если 100% - до лампады эти деньги, только задницу подтереть, если на еду хватит.
gfa23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:28

  wild.tomcat написав:так, згоден - конфіскація і посадка, роботодавця, за неоформлених працівників. і навіть почали - перевірили пару-тройку роботодавців, виписали пяток штрафів по сто з чимось там тисяч грн. і все закінчилося. :mrgreen: видно "правильно" вирішили все :wink: а ви, я бачу, знову плутаєте тепле з м'яким :D вам все "уклонисты" вважаються. а починати слід з роботодавців. але ви ж знову будете за своє - "уклонисты", "амнистия какая-то" :)

Це все мрії.
Таку реформу Зеленський і Ко не потягнуть. Надто складно.
Попіаряться і заспокояться.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 11.11.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:34

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:На дистанції!!! Потрібен час.
Росія живе краще, тому що має нафту.
Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! :D :D
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.

Ну да -- а если бы у бабушки был кхм... Так, может, демократия и не при делах, особо -- главное, чтоб нафти(і інших ресурсів) было в порядке? -- как у тех же Штатов? :roll:

В США нафти не так і багато. Важлива не абсолютна кількість, а на душу населення. Також важлива і собівартість добутку тої нафти. В США вона 40-60$/барель, в Еміратах/СА - 3-5$/барель. Є різниця?
Для США нафта - більш-менш звичайний ресурс.
Для РФ/СА/Еміратів - це надприбутки.
І демократія якраз "при делах". Для України найкраще порівняння з Білоруссю.

Не понял: вы со мной спорите или подыгрываете??? -- на 20й год ВВП/на душу у бацьки -- 6 тыщ, у нас -- 3 :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:39

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, ...

Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то

... а починати слід з роботодавців. але ви ж знову будете за своє - "уклонисты", "амнистия какая-то" :)

Нет смысла: в ком-секторе ситуация сложилась так, что _работника_ на белую ЗП найти невозможно. При этом _работник_ у абсолютно _любого_ (ну, кроме совсем отмороженных) работодателя на белую ЗП может перейти в течении месяца. Поэтому садить/штрафовать бизнес -- гарантированный способ убить экономику, а садить/штрафовать работников -- гарантированный способ отбелить экономику. Пример рашки тому подтверждение: мониторингом расходов они за какие-то пяток лет отбелели 75% экономики (если не путаю)
_hunter
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:41

  gfa23 написав:В 200х у меня была белая зарплата в 500 баксов, 2500-2800 грн. По тем временам не кисло. Пенсию тоже от нее считать будут? сколько процентов пенсия от тех 2500? да даже если 100% - до лампады эти деньги, только задницу подтереть, если на еду хватит.

Тут якраз все справедливо. Береться "відношення до середньої", тобто "сума коефіцієнтів заробітної плати".
Якщо ви весь час одержували 4 середні зарплати і стажу вам вистачає, то і пенсію ви одержите приблизно 4 середні пенсії. Десь 13000-14000 будете мати. Ті ж самі 500$ :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 11.11.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:43

  _hunter написав:Не понял: вы со мной спорите или подыгрываете??? -- на 20й год ВВП/на душу у бацьки -- 6 тыщ, у нас -- 3 :lol:

Мої діти їдять хліб з маслом, ваші - ВВП. Удачі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 11.11.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:45

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Не понял: вы со мной спорите или подыгрываете??? -- на 20й год ВВП/на душу у бацьки -- 6 тыщ, у нас -- 3 :lol:

Мої діти їдять хліб з маслом, ваші - ВВП. Удачі.

Ваши сообщения чем дальше, тем меньше смысла несут... Т.е. в Беларуси хлеб не растет и коровы доиться перестали? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні
R2 » Сер 12 січ, 2022 11:29
6 229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 18:00
Omega
У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
R2 » Пон 10 січ, 2022 18:01
6 355
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 08:32
yegres
Чому ринок землі не вплине на сільське господарство у...
R2 » Нед 09 січ, 2022 09:53
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 09:54
4999499

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23351)
12.01.2022 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.