Це дуже популярна послуга серед українців, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли про нові послуги у «Дії».
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 01:31
У Мінцифри розповіли про нові послуги у «Дії»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли про нові послуги у «Дії».
Додано: П'ят 21 січ, 2022 01:32
а там они не рассказали, когда все же они поднимут свои сервисы? а то уже две недели как это добро лежит и не думает подниматься.
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