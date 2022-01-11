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У Мінцифри розповіли про
нові послуги у «Дії»

У Мінцифри розповіли про нові послуги у «Дії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 01:31

У Мінцифри розповіли про нові послуги у «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
Це дуже популярна послуга серед українців, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст У Мінцифри розповіли про нові послуги у «Дії».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 01:32

а там они не рассказали, когда все же они поднимут свои сервисы? а то уже две недели как это добро лежит и не думает подниматься.
alik
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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