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Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 січ, 2022 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 21 січня з 9% до 10%.
Дивися повний текст Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ
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Додано: Нед 23 січ, 2022 18:48
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