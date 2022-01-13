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Ставки зростатимуть: аналітик
про депозити після рішення НБУ

Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:48

Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 21 січня з 9% до 10%.

Дивися повний текст Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ.
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