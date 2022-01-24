Військовий збір та ЄСВ пропонують скасувати, замість них...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
budivelnik написав:Довідка для книжних хробаків... Податкове навантаження в середньому по Державі на бізнес - визначається дуже просто Беремо ВВП - 4300 млрд грн Бюджет+ПФ..- 1200 млрд+300 млрд=1500млрд грн навантаження 1500/4300=35% Ще будете щось розповідати?
Почти, но нужно точнее. И числа от балды, для теоретика нормально, для практика не совсем.