Королівство Данія спрямує 73 мільйони євро на реалізацію спільних інвестиційних проектів в Україні.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 22:55
Данія спрямує 73 мільйони євро на інвестиційні проекти в...
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Дивися повний текст Данія спрямує 73 мільйони євро на інвестиційні проекти в Україні.
Додано: Чет 27 січ, 2022 22:55
Датчане думают, что их эвро лучше сохранятся чем эстонские.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует эстонцам инвестировать в Украину, поскольку они могут потерять свои деньги.
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