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Данія спрямує 73 мільйони євро
на інвестиційні проекти в...

Данія спрямує 73 мільйони євро на інвестиційні проекти в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:55

Данія спрямує 73 мільйони євро на інвестиційні проекти в...

Пропонуємо до обговорення:
Королівство Данія спрямує 73 мільйони євро на реалізацію спільних інвестиційних проектів в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:55

Датчане думают, что их эвро лучше сохранятся чем эстонские.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует эстонцам инвестировать в Украину, поскольку они могут потерять свои деньги.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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