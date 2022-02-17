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Finance.ua: Здоровий спосіб
життя – скільки потрібно грошей

Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:49

Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей

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Розрахунок на місяць
Здоровий спосіб життя має багато складових: фізичну активність, правила та режим харчування, утримання від шкідливих звичок, ментальне здоров’я. Часто на це бракує не лише часу, але й грошей.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:49

Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.

Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.
rationalism2
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:58

  rationalism2 написав:Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.

Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.

Спеціально порахував калорії: виходить 1559 ккал(Белки - 56.2, Жиры - 87.1, Углеводы - 132.4) в день. Це дуже мало. А якщо врахувати що потрібно ще займатись спортом, то це майже в 2 рази менше норми. Аналогічно по білкам - в 2 рази менше норми.
Причому - 629 ккал дає олія! Я не експерт, але по-моєму це не дуже здорово їсти стільки олії.
Дуже мало м"яса(і риби). 500гр. курятини(або риби) в тиждень - це якось смішно.
"300 г фруктів чи ягід" - звучить круто, але в підсумку взяли 9 кг. яблук :( .
І додам що завжди хочеться чого смачненького, наприклад шоколаду.
І не завжди вдається поїсти вдома, відповідно ціна продуктів не буде йти "по собівартості".
Висновок - вам точно не хватить 2000 для повноцінного здорового харчування. Десь 3000-4000 вам має хватити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:01

Пенсия 2950! Коммуналка 3500! Здоровое питание 9300! Не здоровое ещё 1000!
+3000
-14000 А где взять_11000???
misavoronko681
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Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:36

  misavoronko681 написав:Пенсия 2950! Коммуналка 3500! Здоровое питание 9300! Не здоровое ещё 1000!
+3000
-14000 А где взять_11000???

Комуналка 3500! - пропоную продати трикімнатну квартиру і жити в однокімнатній.
andrijk777
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