Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей

rationalism2 написав:
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.
Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.
Спеціально порахував калорії: виходить 1559 ккал(Белки - 56.2, Жиры - 87.1, Углеводы - 132.4) в день. Це дуже мало. А якщо врахувати що потрібно ще займатись спортом, то це майже в 2 рази менше норми. Аналогічно по білкам - в 2 рази менше норми.
Причому - 629 ккал дає олія! Я не експерт, але по-моєму це не дуже здорово їсти стільки олії.
Дуже мало м"яса(і риби). 500гр. курятини(або риби) в тиждень - це якось смішно.
"300 г фруктів чи ягід" - звучить круто, але в підсумку взяли 9 кг. яблук
.
І додам що завжди хочеться чого смачненького, наприклад шоколаду.
І не завжди вдається поїсти вдома, відповідно ціна продуктів не буде йти "по собівартості".
Висновок - вам точно не хватить 2000 для повноцінного здорового харчування. Десь 3000-4000 вам має хватити.