принято.
а профи когда пойдут? за 21 мес можно было подготовить?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 16:23
Додано: Нед 03 гру, 2023 16:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 03 гру, 2023 17:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Де Успіх?
Додано: Нед 03 гру, 2023 17:10
Додано: Нед 03 гру, 2023 17:14
Додано: Нед 03 гру, 2023 17:21
Оскільки повідомлення з питаннями залишили, а мою відповідь потерли, то спробую цілком в межах правил:
- поясни звідки ти згенерив нове -- що я спаплюжив честь бойового генерала. Звідки? Вказав же лише факти: Кривонос теж не строчить з кулемета. Так само, як я або власне і ти. Честь до чого тут?
- мабуть вп'яте відповідаю: порядок захисту Вітчизни чітко визначений законами. Згідно них ТЦК мобілізує на вслужбу і вуаля - громадянин, який є військовозобов'язаний, стає на захист Вітчизни. Хоч звільнений учора Кривонос, хоч звільнений роки тому я, хоч такий же само військовозобов'язаний -- ти.
- якщо в твоїх стандартах, вимогах, які ти сам і вигадав, є про обов'язкове добровільне ставлення на захист Вітчизни, то тоді питання саме до тебе: чому власне ти досі не на фронті, не строчиш з кулемета? Одна відмова тобі у перші дні - це не перешкода. Звернись в інші ТЦК, до навіть форумчан, вони забезпечать тобі призов. Які проблеми-то?
- зформулюй поняття вчесті для контрактного принципу вслужби після припинення цього контракту.
Тільки не генеруй нових претензій зі стелі і не повертайся по колу до утримання замість сплати за виконану службу.
Бо так ти і фронтовикам через роки заспіваєш, що сплачується їм не за виконане, а утримуєш.
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