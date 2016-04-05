Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:46
katso написав: ЛАД написав:
Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела".
В этом вопросе надо не мужиков "выявлять" а оборонку. Я уже писал что кидал как-то резюме в том числе и туда - и что-то не слышно вала звонков "ты нужен"
Ну то ж невідомо, яке резюме, може такі й не треба
Faceless
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:24
Hennady написав:
Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін
А де взяти на це кошти не сказав випадково ?
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:47
Ukrainian написав: Hennady написав:
Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін
А де взяти на це кошти не сказав випадково ?
Да по хрен, в долг бери, в тылу экспроприируй, распродавай полезные ископаемые, договаривайся, не будет ЗСУ не будет Украины, будет новороссийский федеральный округ и куча заграничных бесполезных патриотов. Тут и со 125+ каждый день СЗЧнишики- бегуны.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:51
Ukrainian написав: Hennady написав:
Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін
А де взяти на це кошти не сказав випадково ?
Тих хто на 0 відносно не так багато, то ж ціна питання некритична
Faceless
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:49
freeze по ходу, так не все думают. Особенно в правительстве
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:53
fox767676 написав:
............
фантастика це думати що мобілізація всіх наблизить переможний кінець війни, а кінець війни прольє на Україну золотий дощ пана Маршала з репарацій, інвестицій та контрибуцій і Україні вже більше не знадобляться висококваліфіковані фахівці та індустрії, спроможні в розпал війни вирівнювати платіжний баланс та підживлювати економіку. Імпортований штучний інтелект зцілить всіх інвалідів та поранених, а трофейні китайські 3D принтери відновлять все виробництво задарма, всім вижившим галушкодоротакидатель на рчницю перемоги подарують
Согласен, это тоже фантастика.
ЛАД
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Додано: Чет 22 лют, 2024 00:06
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Додано: Чет 22 лют, 2024 00:47
Масова ліквідація росіян поблизу Подо-Калинівки на Херсонщині.
На полігон за вказівкою командування «Днєпр» привезли майбутніх мерців із 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП.
Там усі вони і познайомились із паном HIMARS. Знайомство пережили не усі.
https://twitter.com/sternenko/status/17 ... 7136602258
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Додано: Чет 22 лют, 2024 02:47
Faceless написав: katso написав: ЛАД написав:
Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела".
В этом вопросе надо не мужиков "выявлять" а оборонку. Я уже писал что кидал как-то резюме в том числе и туда - и что-то не слышно вала звонков "ты нужен"
Ну то ж невідомо, яке резюме, може такі й не треба
Не треба "такі", повинні подзвонити і запропонувати щось інше. Якщо не дзвонять, то, мабуть, ніхто не потрібен.
ЛАД
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