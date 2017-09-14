Якщо Вам відомо про випадки порушення прав військовослужбовців, полонених, цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ, звертайтеся до Офісу Омбудсмана за телефонами 0800501720 чи 0442997408. Детальніше: https://t.me/dmytro_lubinetzs
Ти хоча б свої посилання для Сенса відкриваєш? Ось по твоєму посиланню для Сенса: Вот более подробная информация о том, что находилось на аэродроме в Джанкое в марте. Есть осинтеры, которые за ней наблюдали по спутниковым снимкам.
4 Су-25, 10 Ми-28, 2 Ка-52.
Также на мартовских снимках есть площадка с С-400. Сейчас пишут, что С-400 переместили. Будем надеяться, что в то место, где горит отдельный огонек на карте пожаров. пс И чтобы два раза не вставать. Скриншот с сообщением "ЧП Севастополь" про уничтожение "Цирконов" - фейк, такого сообщения на канале нет. Хватит его кидать в комментарии.
_hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут
я небуду захищати Холяву, тому що він мені бажає героїчно загинути в окопі, і чекає щоб зробити трепанацію черепа)). Але одномоментно припинити бізнес з рф в 2014 було надзвичайно важко. Це покупець може просто перестати купляти їх пральний порошок. А власник транспортної компанії, який весь в кредитах чи лізінгах, і в якого всі контрагенти завязані на рф, неможе сказати "давайте від завтра почнемо їздити на Мілан, замість Краснодару", інакше він збанкротує за місяць два. ЗВІСНО всі свідомі бізнесмени з 2014 до 2022 мали вдосталь часу вийти з бізнес-відносин з рф, але пан Холява чомусь ні, як і багато інших
_hunter написав:А что вас удивляет? -- деньги, как известно, не пахнут
я небуду захищати Холяву, тому що він мені бажає героїчно загинути в окопі, і чекає щоб зробити трепанацію черепа)). Але одномоментно припинити бізнес з рф в 2014 було надзвичайно важко. Це покупець може просто перестати купляти їх пральний порошок. А власник транспортної компанії, який весь в кредитах чи лізінгах, і в якого всі контрагенти завязані на рф, неможе сказати "давайте від завтра почнемо їздити на Мілан, замість Краснодару", інакше він збанкротує за місяць два. ЗВІСНО всі свідомі бізнесмени з 2014 до 2022 мали вдосталь часу вийти з бізнес-відносин з рф, але пан Холява чомусь ні, як і багато інших
холяву ж не цікавлять ніякі подробиці - всіх в окопи. а які взагалі можуть бути виправдання роботи з рф? це лицемір'я